2019-06-11T14:35:36+03:00
Звезды

Андрей Ургант вскоре станет молодым отцом

Супруга актера Елена Романова рассекретила беременность
Ольга МЕДВЕДЕВА
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В этом году Андрею Урганту исполнится 63 года.В этом году Андрею Урганту исполнится 63 года.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Актер и телеведущий Андрей Ургант дважды отец и четырежды дед. От сына Ивана у него подрастают Нина и Валерия, а от дочери Марии – Эмир и Габриель. Сегодня стало известно, что супруга Андрея, которая младше его на 30 лет, ждет ребенка. Елена Романова сама рассекретила беременность. Она опубликовала в Instagram фото с животиком и написала: «В ожидании».

О беременности Елена Романова рассказала через Instagram. Фото: Instagram

О беременности Елена Романова рассказала через Instagram. Фото: Instagram

Романова и Ургант-старший познакомились на съемках программы «Большая стирка». Девушка изображала барышню времен Натальи Гончаровой в историческом костюме. На этой первой встрече им удалось лишь немного поговорить. Позже Ургант пришел в Университета культуры и искусства прочитать лекцию. Елена оказалась студенткой этого вуза. Разговор продолжился. Постепенно между Еленой и Андреем возникли романтические отношения. Вскоре девушка переехала в квартиру артиста на Литейном проспекте. С тех пор они не расставались, хотя официально и не женились. Елена во всем помогает гражданскому супругу, сопровождает его на съемках и в поездках. В интервью артист не раз признавался, что если она не побоится, он будет рад детям.

В ноябре Андрею Урганту исполнится 63 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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