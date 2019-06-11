В Петербурге умер 50-летний депутат Законодательного собрания Павел Зеленков: что могло стать причиной?

Вечером 10 июня в Петербурге скончался депутат Законодательного собрания шестого созыва, ветеран войны в Афганистане и кандидат социологических наук Павел Зеленков. Коллег и родных Павла Геннадьевича это известие повергло в шок: на момент смерти политику было всего 50 лет, он активно работал и занимался новыми проектами.

Сердце не выдержало?

- Мы сегодня должны были ехать с ним в городскую больницу № 26 на улице Костюшко, - рассказал «Комсомолке» коллега Зеленкова, депутат Алексей Цивилев. – По рабочим вопросам: хотели обсудить ее развитие. В пятницу связывались, он сказал, что все нормально, все договоренности в силе, мы едем. А вчера – такая новость.

Смерть Павла Зеленкова стала для его родных и коллег большим потрясением. Еще накануне он активно работал и занимался новыми проектами. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Как сообщают городские СМИ со ссылкой на анонимные источники, причиной смерти Павла Зеленкова стал сердечный приступ. Коллеги депутата эту информацию напрямую не комментируют.

- Гадать на кофейной гуще было бы неправильно, - подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» депутат Александр Тетердинко. – Единственное разумное решение в этом случае – дождаться заключения врача.

Единственное – все наши собеседники отмечают, что смерть Павла Зеленкова была совершенно неожиданной. Он не жаловался не здоровье и не выглядел больным.

На приемы граждан к Зеленкову и Милонову приходило по 40 человек и больше. А само общение с депутатами могло длиться по два-три часа. Фото: Instagram Виталия Милонова

Последний проект

Все коллеги отзываются о Зеленкове исключительно хорошо: по их словам, он всегда держал свои обещания и никому не отказывал в помощи. При жизни политик помогал больницам, детским домам, ветеранским организациям. По его инициативе в Петербурге стали бесплатно оказывать юридическую помощь жертвам политических репрессий.

Одной из его последних инициатив стал новый законопроект, который должен дать жителям многоквартирных домов право отказываться от «лишних» территорий.

Все коллеги Павла Зеленкова отзываются о нем только в положительном ключе. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

- Очень часто случается так, что к дому по ошибке присоединяют какой-то участок земли – детскую площадку, которую дом не может содержать, часть дороги, - пояснил депутат Госдумы Виталий Милонов – хороший друг и коллега Зеленкова. – Проблема, казалось бы, небольшая, но из-за этого у нас, например, постоянно стопорились ремонтные работы: скажем, половина пешеходной дорожки принадлежит дому, а половину муниципалитету. Муниципалитет свою половину ремонтирует, а на остальное ищите деньги как хотите. Раньше отказываться от таких территорий жителям было нельзя. Павел же, вот, хотел снять с их плеч лишний финансовый груз.

Сейчас законопроект проходит согласование в экспертном сообществе. Решение по нему будет принято в ближайшее время.

У Павле Зеленкова остались трое детей и внучка.