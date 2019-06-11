2019-06-11T14:08:44+03:00
Общество

В Петербурге умер 50-летний депутат Законодательного собрания Павел Зеленков: что могло стать причиной?

У политика остались трое детей и внучка
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Зеленков первым предложил, чтобы прием граждан вели сразу два депутата: от Заксобрания и от Госдумы. Фото: Законодательное собрание Санкт-ПетербургаЗеленков первым предложил, чтобы прием граждан вели сразу два депутата: от Заксобрания и от Госдумы. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга
Изменить размер текста:

Вечером 10 июня в Петербурге скончался депутат Законодательного собрания шестого созыва, ветеран войны в Афганистане и кандидат социологических наук Павел Зеленков. Коллег и родных Павла Геннадьевича это известие повергло в шок: на момент смерти политику было всего 50 лет, он активно работал и занимался новыми проектами.

Сердце не выдержало?

- Мы сегодня должны были ехать с ним в городскую больницу № 26 на улице Костюшко, - рассказал «Комсомолке» коллега Зеленкова, депутат Алексей Цивилев. – По рабочим вопросам: хотели обсудить ее развитие. В пятницу связывались, он сказал, что все нормально, все договоренности в силе, мы едем. А вчера – такая новость.

Смерть Павла Зеленкова стала для его родных и коллег большим потрясением. Еще накануне он активно работал и занимался новыми проектами. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Смерть Павла Зеленкова стала для его родных и коллег большим потрясением. Еще накануне он активно работал и занимался новыми проектами. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Как сообщают городские СМИ со ссылкой на анонимные источники, причиной смерти Павла Зеленкова стал сердечный приступ. Коллеги депутата эту информацию напрямую не комментируют.

- Гадать на кофейной гуще было бы неправильно, - подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» депутат Александр Тетердинко. – Единственное разумное решение в этом случае – дождаться заключения врача.

Единственное – все наши собеседники отмечают, что смерть Павла Зеленкова была совершенно неожиданной. Он не жаловался не здоровье и не выглядел больным.

На приемы граждан к Зеленкову и Милонову приходило по 40 человек и больше. А само общение с депутатами могло длиться по два-три часа. Фото: Instagram Виталия Милонова

На приемы граждан к Зеленкову и Милонову приходило по 40 человек и больше. А само общение с депутатами могло длиться по два-три часа. Фото: Instagram Виталия Милонова

Последний проект

Все коллеги отзываются о Зеленкове исключительно хорошо: по их словам, он всегда держал свои обещания и никому не отказывал в помощи. При жизни политик помогал больницам, детским домам, ветеранским организациям. По его инициативе в Петербурге стали бесплатно оказывать юридическую помощь жертвам политических репрессий.

Одной из его последних инициатив стал новый законопроект, который должен дать жителям многоквартирных домов право отказываться от «лишних» территорий.

Все коллеги Павла Зеленкова отзываются о нем только в положительном ключе. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Все коллеги Павла Зеленкова отзываются о нем только в положительном ключе. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

- Очень часто случается так, что к дому по ошибке присоединяют какой-то участок земли – детскую площадку, которую дом не может содержать, часть дороги, - пояснил депутат Госдумы Виталий Милонов – хороший друг и коллега Зеленкова. – Проблема, казалось бы, небольшая, но из-за этого у нас, например, постоянно стопорились ремонтные работы: скажем, половина пешеходной дорожки принадлежит дому, а половину муниципалитету. Муниципалитет свою половину ремонтирует, а на остальное ищите деньги как хотите. Раньше отказываться от таких территорий жителям было нельзя. Павел же, вот, хотел снять с их плеч лишний финансовый груз.

Сейчас законопроект проходит согласование в экспертном сообществе. Решение по нему будет принято в ближайшее время.

У Павле Зеленкова остались трое детей и внучка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Самый беспокойный, самый отчаянный и "самый увольняемый" журналист: взлеты и падения Сергея Доренко
Половина испытаний, доставшихся Доренко, заставила бы исчезнуть из вида большинство его телевизионных коллег. Но он часто признавался – полноценно может жить только в эфире
Новости 24
В Петербурге на неделю перекроют Бухарестскую улицу
Петербургские школьники установили на ЕГЭ-2019 несколько рекордов
В Петербурге у пассажира «Пулково» отобрали телефон-источник ионизирующего излучения
Администрация Петербурга потратит больше 10 миллиардов рублей на жилье для сирот и ветеранов
12 июня в Петербург на «Матч легенд» приедут звезды футбола
В Петербурге задержали банду мошенников, «купивших» квартиру у мертвого человека
На 51 году жизни скончался депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Прогноз погоды на 11 июня в Петербурге: солнечно и без осадков
В Петербурге изменился порядок формирования бюджета
С начала купального сезона в Петербурге утонули шесть человек
Смольный выделил землю под строительство парка сказок «Лукоморье»
Петербуржцы помогли очистить от цемента уличное пианино на Петроградке
Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем России
Почти 700 млн рублей потратят на проект нового участка ВСД в Петербурге
90 коров задержали на границе сотрудники Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти
Из-за ДТП на Невском в центре Петербурга образовалась пробка
Петербуржец заплатил 1,7 миллиона рублей алиментов, испугавшись штрафа в 120 тысяч