Что такое медицина труда и как она помогает скорее выздороветь

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с главврачом медицинского центра «Адмиралтейские верфи» Еленой Кайк 00:00 00:00

Болеть - невыгодно

В советское время промышленная медицина считалась одной из лучших в мире. Тогда каждое крупное предприятие имело свои амбулатории и поликлиники, а состояние здоровья рабочих постоянно проверялось. На заводах и фабриках регулярно проходили профилактические осмотры, поэтому любое профессиональное заболевание обнаруживалось, как правило, на ранней стадии. Сегодня опыт и навыки промышленной медицины доступны каждому петербуржцу.

- Одно из главных достоинств промышленной медицины – это акцент на профилактике заболеваний. Врачи должны как можно раньше выявить заболевание, максимально быстро его вылечить и вернуть работника в строй с минимальными последствиями для здоровья, - рассказала в эфире программы «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» главный врач медицинского центра «Адмиралтейские верфи» Елена Кайк. – Именно такой подход всегда использовал наш центр. И сейчас он как никогда актуален, ведь самое ценное для современного человека – это здоровье и время.

Главный врач медицинского центра «Адмиралтейские верфи» Елена Кайк. Фото из личного архива.

В прошлом году клиника, которую возглавляет Елена Кайк, отметила весомый юбилей – 110 лет со дня своего основания при крупнейшем промышленном предприятии Петербурга. И до сих пор медики центра «Адмиралтейские верфи» следят за здоровьем рабочих судостроительного завода. За это время многое изменилось – условия труда стали лучше, внедряется автоматизация и роботизация, больше внимания уделяется технике безопасности. Поэтому тяжелых форм профессиональных заболеваний (которые можно было увидеть лет 20-30 назад) сегодня просто нет. Но появились другие проблемы. Временная нетрудоспособность работников, связанная с заболеваниями, которые не являются профессиональными, наносит заметный ущерб российской экономике. Так что сейчас основные усилия государства направлены на разработку – вместе с работодателями – мер по снижению и этих экономических потерь, и самой временной нетрудоспособности.

- У нас есть большой опыт в проведении профосмотров и диспансеризации, мы знаем, на что смотреть. Если видим отклонения в состоянии здоровья сотрудников, выдаем работодателям развернутые рекомендации, консультируем их. Сегодня мы в тренде выявления профессионально-обусловленных болезней: сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца), нервно-психических заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата, - продолжает Елена Кайк.

В прошлом году клиника отметила свое 110-летие. Фото: архив медицинского центра.

Помогут всем

Раньше термин «профессиональная болезнь» использовали, в основном, когда речь шла о специальностях, связанных с тяжелым физическим трудом и вредным производством. Сейчас в поле зрения врачей все чаще попадают офисные работники с жалобами на боль в суставах, шее и пояснице, расстройство пищевого поведения. У таких пациентов свои запросы: заниматься своим здоровьем они хотят, не отрываясь от рабочего процесса. В медицинском центре «Адмиралтейские верфи» это прекрасно понимают, поэтому расписание врачей составили так, чтобы человек в максимально короткие сроки получил необходимую медицинскую помощь. Например, с острой болью, для оформления выписки из стационара или справки здесь примут прямо в день обращения - в графике специально для таких случаев предусмотрены свободные «окна». Предоперационное обследование в «Адмиралтейских верфях» можно полностью пройти за 2-3 часа (в клинике есть собственная лаборатория и диагностическая служба). И даже если понадобится операция, долго лежать в больнице не придется.

- Сегодня мы фокусируем свои усилия на малоинвазивных методиках, когда хирургическое вмешательство в организм проходит без разрезов. В итоге пациент находится в стационаре день-два, - добавляет Елена Кайк.

Всего в «Адмиралтейских верфях» представлено более 50 направлений лечения и диагностики. В отделении офтальмологии проводятся операции по удалению катаракты. Стоматология предлагает весь спектр услуг, начиная от профгигиены и заканчивая имплантацией, работает собственная зуботехническая лаборатория. Есть в медцентре и отделение челюстно-лицевой хирургии. Также в клинике можно пройти онкоскриннинг, сделать компьютерную или магнитно-резонансную томографию. Есть и уникальные услуги, например, УЗИ нервов.

Зачем нужны профосмотры? Какие болезни подстерегают офисных работников? Как попасть на прием к врачу без очередей и в удобное для вас время? Какие врачи – самые востребованные у петербуржцев? Ответы на эти и многие другие вопросы слушайте в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».