2019-06-11T17:09:03+03:00
Происшествия

В морском порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей

2,5 миллиона доз привезли из Эквадора под видом рыбных консервов [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Кокаин был в брикетах Фото: ФТСКокаин был в брикетах Фото: ФТС
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В Санкт-Петербурге таможенники нашли в грузе из Эквадора 400 килограммов кокаина. Крупную партию наркотиков обнаружили в морском порту, когда проверяли контейнер с рыбными консервами. Один из мешков показался оперативникам подозрительным и они его решили вскрыть...

В Петербурге нашли 400 килограммов кокаина.

Кокаин пришел под видом рыбных консервов Фото: ФТС

Кокаин пришел под видом рыбных консервов Фото: ФТС

- Из незаконного оборота изъято более 2,5 миллионов доз наркотика стоимостью около 4,5 миллиарда рублей, - рассказывают в ФТС. - Выявили и пресекли канал контрабанды наркотиков в особо крупном размере сотрудники отделов по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Западной оперативной и Балтийской таможен во взаимодействии с сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и Главным управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Всего изъяли 2,5 миллиона доз Фото: ФТС

Всего изъяли 2,5 миллиона доз Фото: ФТС

Наркотики были спрятаны в мешки, в которых находились прямоугольные брикеты - каждый весом около килограмма. Кокаин в них был сильно спрессован. Силовики уже провели экспертизу, которая показала, что это именно наркотики.

Силовики нашли 400 ! килограммов кокаина Фото: ФТС

Силовики нашли 400 ! килограммов кокаина Фото: ФТС

Сейчас силовики ищут заказчиков и поставщиков. Ну а весь кокаин до окончания уголовного дела приобщен как улика.

Сейчас ищут заказчиков Фото: ФТС

Сейчас ищут заказчиков Фото: ФТС

ИСТОЧНИК KP.RU

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