Тайна Янтарной комнаты близка к разгадке: сенсационную находку сделали в Польше

Местонахождение оригинальной Янтарной комнаты – одна из самых больших загадок современности. Во время войны фашистские солдаты, оккупировавшие Царское село, по частям вывезли ее из дворца. Отдельные ее фрагменты выставлялись в Королевском замке Кенигсберга (ныне Калининград) и в 1945 году были уничтожены пожаром. Куда исчезло остальное – неизвестно до сих пор.

Сомнительная сенсация

За 74 года Янтарная комната то и дело «всплывала» в разных частях света. Ее искали в Дании, Германии, России – даже в Колумбии и Бразилии! И каждый раз поиски завершались ничем.

Так выглядел оригинальный интерьер, изготовленный немецкими мастерами и преподнесенный в подарок Петру I.

И вот – новый «прорыв»: в Польше на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки заброшенный тоннель. Его размеры пока не установлены, а вход загораживают дерево и бетонная плита, но сотрудники местного музея Второй мировой войны, которые и организовали поиски, полны энтузиазма. Как сообщает британское издание The Sun, уже к концу июня они намерены справиться со всеми преградами – и физическими и юридическими – и спуститься в тоннель, где, предположительно, и хранилась все это время Янтарная комната.

"Шансы уменьшаются с каждым годом"

Перспектива, конечно, заманчивая, да вот только вряд ли польским музейщикам удастся поставить точку в череде многолетних поисков. В государственном музее-заповеднике «Царское село» на открытие смотрят скептически – по словам сотрудников, новости о том, что Янтарная комната где-то благополучно нашлась, они слышат едва ли не каждые полгода.

Янтарная комната считалась и считается до сих пор главным украшением Екатерининского дворца в Царском селе.Фото: Артем КИЛЬКИН

- К сожалению, еще ни одна такая сенсация не подтвердилась, - рассказала «КП» Ирина Начарова, руководитель отдела по связям с общественностью музея-заповедника. – И, если смотреть правде в глаза, с каждым годом шансов обнаружить Янтарную комнату в целости и сохранности становится все меньше. Можно даже сказать, что их уже практически нет: даже если ее все-таки найдут, ее состояние вряд ли будет удовлетворительным.

Уже на момент начала войны, добавляет наш собеседник, Янтарная комната нуждалась в реставрации – камень частично потемнел и начал осыпаться. Печально, но факт: если драгоценные янтарные панно 70 с лишним лет хранились в бункере или тайнике, от них уже, скорее всего, мало что осталось.

А вы знали, что современная Янтарная комната - не оригинал, а мастерски сделанная копия? Фото: Wikipedia (Chatsam)

Справка «КП»

Янтарная комната, по словам историков, состояла, по сути, из двух частей. Первую – самую старую – изготовили немецкие мастера. Именно ее в начале 18 века преподнес в подарок Петру I прусский король Фридрих Вильгельм I. Вторая часть создавалась несколько лет спустя архитектором Бартоломео Расстрелли, которому императрица Елизавета Петровна дала поручение «исправить» и улучшить отцовский кабинет. Специалисты «Царского села» предполагают, что в Кенигсберге в огне погибла именно поздняя, «русская часть». А «немецкую» фашистские солдаты благополучно вывезли из России.