«У тебя будет новая мама»: Иван Ургант высказался о прибавлении в семье

Накануне в СМИ появилась информация о том, что гражданская жена актера Андрея Урганта ждет ребенка. Елена Романова сама спровоцировала ажиотаж, разместив у себя в Instagram фотографию с округлившимся животом.

Через некоторое время Ургант-старший опроверг свою причастность к будущему ребенку. По его словам, с Романовой они расстались несколько лет назад, и к ее беременности он не имеет никакого отношения.

Сын Андрея Иван, конечно, не смог не обратить внимание на происходящее. В программе «Вечерний Ургант» он всегда комментирует самые интересные и резонансные новости. Ну, как тут промолчать?

- Читаю: Ургант ждет ребенка. Стал перебирать всех своих. Жена? Я бы знал. Девчонки? Маленькие еще. Бабушка?… Разные случаи бывают», - поделился Иван в эфире.

По словам шоумена, он решил тогда позвонить отцу:

- У меня что, будет брат или сестра? – спросил он

- Нет, у тебя будет новая мама, - отшутился Ургант-старший.

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