Анна Банщикова показала подросшую дочь - копию себя

Актриса и мать троих детей Анна Банщикова обожает путешествовать. Об этом она рассказывает в каждом своем интервью. Как только выдаются свободные дни в плотном графике работы, она едет куда-нибудь и старается брать с собой детей. На этот раз она отправилась в город Плес на Волге - одно из ее любимых мест на свете.

- Здесь я почему-то чувствую себя как в детстве, как будто сейчас ватагой мы побежим на реку строить плот, как будто в этих маленьких домиках у реки живут мои друзья и мама скоро крикнет из окна: "обедать!", - пишет Банщикова в Instagram.

banshikova_anna Одно из моих любимых мест на свете. Мое Место силы!

По ее словам, это настоящее Место силы, здесь такая красота, что трудно не стать Левитаном. И всего одна рюмка колгалновки заставляет петь, голосом Зыкиной «Течёт река Волга».

Банщикова вместе с детьми отдыхает в город Плес на Волге.Фото: СОЦСЕТИ

В этой поездке, кроме старших сыновей Александра и Михаила, актрису сопровождала и дочка Маша. Недавно девочке исполнилось два года. Фотографиями малышки, как две капли воды похожей на нее, Банщикова щедро поделилась с поклонниками. Но сходство, по словам мамы лишь внешнее. Анна росла хулиганкой, а у Марии характер принцессы.