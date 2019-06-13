Теперь и Овечкин танцует под Бузову: Певица показала фото с хоккеистом после своего концерта в Турции

Хоккеист НХЛ Александр Овечкин, вместе с супругой - дочерью Веры Глаголевой Анастасией Шубской и в компании известного баскетболиста Виталия Фридзона пришли на концерт Ольги Бузовой, который состоялся накануне в Турции. На одном из местных курортов знаменитый спортсмен проводит с женой и сыном короткий отпуск. Звездные гости навестили Бузову и за кулисами, сделав несколько совместных фотографий с ней.

Эти снимки Ольга разместила в своем Instagram-аккаунте.

- Мои хорошие, так рада, что вы есть у меня. Спасибо огромное за вашу любовь и поддержку. Спасибо, что были сегодня со мной. Когда Александр Овечкин танцует под Бузову. Люблю, - написала звезда.

buzova86 Мои хорошие, так рада, что вы есть у меня Спасибо огромное Вам за вашу любовь и поддержку Спасибо, что были сегодня со мной @nastyashubskaya @aleksandrovechkinofficial @frizi7

Но подписчикам артистки эта фотосессия пришлась не по вкусу.

«Поешь - молодец! Танцуешь - красава! Но, зачем липнуть к значимым людям России, как к близким друзьям?», Кто ты, а кто они?», «Новой клюшкой Овечкина Бузовой не стать», «А почему у Овечкина и у его жены на страницах нет ни одного фото с вами? Вот с Розенбаумом после его концерта у них есть. Видно ваш концерт был им не по душе. Странная дружба», - написали они в комментариях.