Никакого праздника: Почему отменили салют в Петербурге в День России 12 июня

День России 12 июня 2019 года в Петербурге прошел как положено – ярко, празднично, с массой уличных активностей. Но кое-чего для полного счастья все-таки не хватило: гости и жители Северной столицы так и не дождались традиционного салюта над Невой. Его обещали задолго до праздника. Так почему отменили праздничный салют в Петербурге в День России 12 июня? Разбираемся вместе с петербуржцами и Смольным.

Итак. Вот, как вспоминают горожане минуты, а потом и часы, проведенные в ожидании салюта.

- Собралась огромная толпа, - делятся унылыми впечатлениями очевидцы в соцсетях. – Стояли, почти два часа тупо смотрели в небо. В половину первого инспекторы ГИБДД сказали всем расходиться, потому что салюта не будет. Заранее предупредить нельзя было, что ли?

Возмущению людей нет предела – многие, несмотря на пробки и рабочее утро, специально приехали в центр, чтобы посмотреть салют над Невой.

- Отправился на велосипеде с другого конца Васильевского острова, - рассказал Максим Моисеев. – За полночь только вернулся домой. Еще и оделся легко.

- А представляете, каково было тем, кто приехал с детьми? – посетовала Наталья Матушкина. – А потом бежал к метро за десять минут до закрытия!

Горожане отмечают, что такое происходит уже не в первый раз: в прошлом году салют на День России в Петербурге тоже заявляли, а потом резко отменили в последний момент.

Анонс салюта на День России в Санкт-Петербурге. Сайт: https://gu.spb.ru/news/den-rossii/

С кого спросить за испорченный вечер – пока не понятно. В пресс-службе комитета по культуре «Комсомолке» сообщили, что к большим общегородским событиям в день России никакого отношения не имеют – на их долю выпали локальные мероприятия. В комитете по развитию туризма заявили, что занимались только организацией фестивалей цветов и военных оркестров.

Впрочем, не понятно и то, планировался ли вообще салют. На сайте Смольного, где каждый год публикуется праздничная программа, никаких сведений найти не удалось. На госзакупках информация тоже отсутствует.

«КП-Санкт-Петербург» следит за развитием событий.