На 76-м году жизни умер легендарный экс-директор «Водоканала» Феликс Кармазинов

Все петербуржцы и те, кто живет в городе больше десяти лет, наверняка слышали фамилию Кармазинов. Больше 30 лет Феликс Владимирович руководил одним из крупнейших предприятий - «Водоканалом». Сегодня, 13 июня, стало известно о его кончине.

- Да, на 76-м году жизни Феликс Владимирович Кармазинов скончался. Причиной стала долгая болезнь. Сейчас мы определяемся с датой и местом прощания, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе «Водоканала».

Также на предприятии заверили, что примут участие в организации траурных мероприятий, несмотря на то, что в последние годы покойный был не так тесно связан с «Водоканалом».

По предварительным данным, Феликс Кармазинов скончался около 11 часов утра 13 июня в одной из больниц Санкт-Петербурга, куда его доставили ранее. Известно, что у экс-главы «Водоканала» было онкологическое заболевание, которое и могло послужить причиной преждевременной смерти.

Справка «КП»:

Феликс Кармазинов родился в Кронштадте в 1943 году. В 1966 году окончил Ленинградский институт Водного транспорта.

Работал на Кронштадтском морском заводе (мастер, старший мастер, заместитель начальника цеха), возглавлял Кронштадтский филиал Ленинградского швейного объединения «Маяк», был первым заместителем председателя исполкома Кронштадтского Совета народных депутатов, вторым секретарем Райкома КПСС и председателем исполкома Кронштадтского райсовета.

В 1987 году был назначен руководителем Управления водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал». В течении 30 лет, до октября 2016 года был бессменным директором предприятия. Потом занимал должность координатора стратегических программ предприятия.

Был советником губернатора Санкт-Петербурга.

Награжден орденом Почета; медалью кавалера французского национального ордена «За заслуги»; командорским знаком 1-й категории ордена Финского Льва; орденом Дружбы; орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени ; орденом Александра Невского. Имеет звание «Почетный работник ЖКХ Российской Федерации»; «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» и другие.