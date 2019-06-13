«Хотел жить по понятиям»: Как самый глупый киллер убил начальника из ФСИН, чтобы не расстраивать своего друга – полковника

Эта история была бы комичной, если бы не такой трагичной. Мелкий уголовник Сабир Садыков и полковник - замначальника ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко каким-то образом стали друзьями. При этом на Мойсеенко был возложен контроль за ходом строительства одного из самых крупных изоляторов в Европе – «Кресты-2 за 12 миллиардов рублей. А дальше началось такое, что даже Гаю Ричи с Квентином Тарантино не придет в голову.

«КИЛЛЕР ПЕЧАТАЛ ДЕНЬГИ НА ПРИНТЕРЕ»

63-летний Сабир Садыков хоть и был уже в возрасте, но как отмечают силовики, вел себя довольно инфантильно и пытался жить «по понятиям лихих 90-х». Правда, самого мужчину сложно назвать серьезным бандитом. Он был несколько раз судим, но больше по своей глупости. Последний раз он своим состоянием хотел произвести впечатление на даму. Но денег у него не было, а потому он просто отсканировал 5-тысячную купюру на обычном принтере, распечатал копии и поехал вместе с женщиной кутить в Великий Новгород. Там его с этими «фантиками» и поймали, после чего отправили в колонию.

- Там он познакомился со своим будущим подельником Игорем Захаровым, который отбывал наказание за поставку наркотиков в Мурманск, - рассказывает источник «КП». - Об этом он и похвастался своему сокамернику, который решил, что такая дружба ему в жизни пригодится.

Игорь Захаров оказался человеком с не менее интересной судьбой: в сводки силовиков он попадал нередко. И вот оба товарища по камере после освобождения из колонии решили начать «новую жизнь». Захаров ударился в бизнес – начал со своей пилорамы. А Садыкову помог с работой Мойсеенко. Сабир поставлял трудяг для стройки «Крестов-2», по документам они проходили как профессиональные рабочие, но на деле были обычными мигрантами, которым платили гораздо меньше, чем это фиксировалось в документах.

Мойсеенко был замруководителя регионального ФСИН

«ВЗЯТКА В 350 МИЛЛИОНОВ»

Генподрядчиком строительства «Крестов-2» выступила компания ГСК (Генеральная строительная корпорация), а субподрядчиком фирма «Петроинвест».

- В марте 2010 года Мойсеенко предложил гендиректору ООО «Петроинвест» сделку: ФСИН подписывает контракты с «Петроинвест» на строительство, а взамен гендиректор фирмы платит Мойсеенко 10 процентов от каждой сделки с государством, - рассказывают силовики. - В итоге с марта 2010 по август 2015 гендиректор компании через посредников передал Мойсеенко взятки на общую сумму не менее 350 миллионов рублей.

Кроме того, за деньги Мойсеенко, по версии силовиков, подписывал акты выполненных работ, которые в действительности не были выполнены. Здесь ему и нужен был подполковник ГУФСИН Николай Чернов, который курировал строительство и подписывал все документы. Правда, Чернов не знал о незаконных действиях своего начальника. Мойсеенко просил подписывать акты под предлогом того, что все строительство будет завершено позже. Но для того, чтобы стройка не останавливалась, нужны новые поступления денег на счета компаний. И первое время Чернов соглашался. Но вскоре он заподозрил обман и решил подстраховаться.

- Мойсеенко знал, что рано или поздно махинации на стройки всплывут, поэтому заранее планировал обвинить во всем Чернова, - поясняет источник «КП». – Именно Чернов был обязан выезжать на стройку и контролировать ход выполненных работ. Также он подписывал все акты.

На строительство "Крестов-2" в Колпино государство выделило 12 миллиардов рублейФото: Тимур ХАНОВ

«Я БОЮСЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ»

Но подполковник Чернов тоже начал понимать, что в случае чего именно на него ляжет вся ответственность. Поэтому стал готовить ответ своему начальнику. Офицер съездил в Москву в службу собственной безопасности ФСИН и рассказал, что под давлением начальника подписывает акты выполненных работ. Также он указал, что из-за Мойсеенко он «опасается за свою безопасность и безопасность своей семьи», потому что тот - «ветеран боевых действий в Чечне», который ранее служил в спецназе «Тайфун».

- Сотрудники УСБ посоветовали собрать Чернову документы, которые подтверждают нарушения, что тот и сделал, - делится источник «КП». – Но перед тем как их передать, подполковник рассказал обо всем Сабиру Садыкову, работавшему на стройке. Чернов не знал, что Садыков друг его начальника. Этим он в какой-то степени и подписал себе смертный договор.

Сабир был не только другом Мойсеенко, но и считал себя должником перед ним. Садыков уговорил в своем время друга-полковника вложить 20 миллионов рублей (!) в пилораму бывшего сокамерника Захарова. Тот обещал вернуть долг. Но в одном из разговоров косвенно признался, что «кинул их на деньги». Из-за этого Садыков чувствовал себя виноватым перед замначальника ГУФСИН.

- Сабир Садыков о «компромате» сразу же рассказал Мойсеенко, а потом добавил: «если в моем коллективе появилась «крыса», я бы ее убил, - говорится в материалах дела. – Мойсеенко на это ответил – «тогда займись этим».

Но хоть Садыков и пытался показаться в разговоре «бандитом», реальных связей с киллерами у него не было. Сабир думал, что вскоре разговор забудется, го Мойсеенко стал звонить и напоминать об этом: «Ну что, когда вопрос будет решен?». Тогда Сабир и решил искупить свой долг за 20 миллионов. Он пришел к экс-сокамернику Захарову и попросил у него оружие, объяснив, что это смягчит его долг перед Мойсеенко.

Осмотр стройки "Крестов" в Колпино. Мойсеенко проводит экскурсию для руководства. Фото: УФСИН по СПб и ЛО.

«САМ СЕБЯ ВЫДАЛ»

Захаров дал Садыкову пистолет Макарова, и тот решил действовать. Правда, тихо все провернуть у него не получилось. Горе-киллер вызвал подполковника на встречу на оживленную трассу. Там он пересел в машину Чернова и выпустил в него всю обойму. Когда он увидел, что жертва все еще жива, запаниковал и стал бегать вокруг автомобилей.

- Машины Садыкова и Чернова частично перегородили дорогу, и проезжавшим мимо водителям приходилось притормаживать, - поясняет источник «КП». - При этом Сабир был еще в бахилах – надел их, чтобы не оставлять следы на месте преступления. Но этим он, бегающий по оживленной трассе в панике, привлекал еще больше внимания. На его неудачу мимо проезжал наряд ППС, который остановился, чтобы узнать, что произошло.

Садыков рассказал, что его друга расстреляли из проезжавшей мимо машины (Чернов в итоге умер в больнице, - примеч. Авт.), но оперативники сразу поняли, в чем дело и взяли подозреваемого в разработку. После допроса его отпустили, а позже экспертиза показала, что на его руках был порох! Сабира задержали, когда он пытался скрыться из города.

Он сразу во всем признался и добавил, что его подстрекал к убийству полковник. Мойсеенко после задержания тоже дал явку с повинной, дал те же показания, что и подельник. Но позже на суде он заявил, что слова «убийство крысы» принял за шутку, а все показания, по его словам, из него - полковника - выбили.

Сам Захаров, передававший пистолет, не исключают силовики, может быть замешан в продаже оружия налетчикам, которые в 2004 году в Петербурге убили трех человек из-за векселя. Но в деле он не проходил. Киллер, осужденный по этому делу, недавно дал показания, что Захаров якобы пытался привлечь его к убийству в Мурманске. Но тот отказался.

У убитого подполковника остались жена и маленький ребенок. Сам Садыков уже приговорен к 9 годам колонии. Захарову и Мойсеенко суд присяжных вынесет вердикт завтра, 14 июня.