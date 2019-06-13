Опасный химсостав и микробы: Названы водоемы Ленобласти, где можно купаться летом 2019 года

Только в 11 водоемах Ленобласти безопасно купаться летом 2019 года, а на пяти оборудованных пляжах можно безопасно отдыхать. К таким выводам пришли специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии, которые начали проверять места народного отдыха еще в начале мая. До конца лета они будут мониторить 41 контрольную точку в озерах, реках, карьерах и на побережье залива, где плавают местные.

КОНКРЕТНО

Где можно купаться в Ленинградской области летом 2019 года

По последним данным на 10 июня, вода безопасна для купания и соответствует всем нормативам – микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим – в девяти озерах, одной реке и в одной точке побережья Финского залива:

– оз. Донцо, Донцо, Волосовский район;

– оз. Колтушское, Колтуши, Всеволожский р-н;

– оз. Коркинское, Воейково, Всеволожский р-н;

– оз. Курголовское, Токсово, Всеволожский р-н;

– оз. Павловское, Бокситогорск;

– оз. Раздолинское, Сосново Приозерский р-н;

– оз. Светлое, Будогощь, Киришский р-н;

– оз. Толони, Луга;

– оз. Царицыно, Царицыно, Тихвинский р-н;

– р. Луга, Большой Сабск, Волосовский р-н;

– Финский залив, Выбье, Кингисеппский р-н.

В остальных водоемах Ленобласти нашли «нарушение санитарных правил», в том числе опасный химический состав воды и обилие микробов. В числе самых неудачных мест для купания – реки Нева и Волхов, Кобринка и Оредеж, Свирь и Тосна; озера Медное в Юкках и Филькино в Гатчине; Выборгский залив и Финский залив в поселке Большая Ижора.

Оборудованных пряжей, где можно и загорать, и купаться, в Ленобласти пять. Один из них находится на берегу безопасного водоема, где купаются и дикарем, – это поселковый пляж у озера Раздолинское в Соснове.

Еще два пляжа, которым выдали положительные заключения, обустроены на искусственных водоемах под Приозерском – в поселке Платформа 69 км (принадлежит компании «Озон», платный) и в Васильеве (хозяин – компания «Золотая Долина», бесплатный). Отдыхать безопасно в детских оздоровительных лагерях «Голубое озеро» на берегу озера Марченково в Цвелодубове, что под Выборгом (доступ открыт для всех желающих), и «Звездный» на берегу озера Свиничное в Луге (доступен только для отдыхающих).

ДОСЛОВНО

Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области:

– Употребление воды открытых водоемов для питья, а также заглатывание ее при купании создает угрозу заражения острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

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