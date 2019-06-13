Будка Ахматовой и другие литераторские дачи в Комарове не «уплывут на аукцион»

Литераторы Петербурга выдохнули, но пока держат ухо востро: Смольный вмешался в дело о продаже с аукциона писательских дач в Комарове. В их числе и знаменитый домик Анны Ахматовой, который она сама называла «будкой». И его, и остальные пять литераторских дач обещают защитить от торгов и закрепить за Союзом писателей Петербурга.

«ЗДЕСЬ ВСЕ МЕНЯ ПЕРЕЖИВЕТ»?

Дачные домики на 75 сотках в Комарове построили специально для работы и отдыха литераторов в 1955-1965 годах. Здесь писали Ахматова, братья Стругацкие, Бианки, а погостить к братьям по перу приезжал Бродский. Пока существовал Советский Союз, домики принадлежали Литфонду. Затем они стали собственностью «Литературного сообщества писателей России», а в 2016 году перешли Росимуществу.

Вопрос о передаче Союзу писателей Петербурга писательских дач в Комарове подняли еще прошлым летом.

– Мы обратились в региональное управление Росимущества с просьбой отдать эти домики нам в безвозмездное пользование, – рассказывает председатель Союза писателей Петербурга Валерий Попов. – Приезжала начальник отдела недвижимого имущества Анна Кондратьева, посмотрела и сказала, что это самое рациональное решение. Ведь мы уже полвека как наладили здесь жизнь: платим за коммунальные услуги, чиним крылечки, кроем крыши. И, конечно, пишем и проводим литературные встречи.

Но на федеральном уровне писателям ответили внезапным отказом.

– Заключение договоров аренды может быть произведено только по результатам проведения конкурсов или аукционов, – писало Росимущество Союзу писателей Петербурга.

Ни конкурс, ни аукцион литераторы, конечно, не выиграли бы: им пришлось бы соперничать с богатыми и опытными в плане госзакупок организациями.

– Знаменитая будка Ахматовой уплывает на аукцион, – написал тогда Валерий Попов в сети. – Не угадала, значит, Ахматова, сказав: «Здесь все меня переживет»… Ан нет! Государству – виднее, что здесь должно быть. Вернее – тем, кто здесь наживется. Такой вот подарок к 130-летнему юбилею Ахматовой, который писатели затевают провести в этом месте 23 июня.

«НУЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ». НО НЕ ВСЕГДА

Коммерческий подход к памяти Ахматовой и тонкому писательскому творчеству вызвал бурю в СМИ. Спустя неделю, в первых числах июня, на связь с литераторами вышел председатель Комитета имущественных отношений Петербурга Валерий Калугин и заверил, что город сделает все возможное, чтобы разрешить конфликт в пользу писателей. Слово чиновники сдержали.

– Это чисто бюрократическая история, – сообщил вчера, 12 июня, вице-губернатор Евгений Елин. – Кое-кто прочел первую часть закона и не дочитал вторую, где сказано, что общественным организациям передавать такие объекты можно без торгов.

Смольный уже направил обращение в Росимущество.

– Оно касается шести исторических дач, которые арендуют члены Союза писателей Петербурга, – поясняет пресс-секретарь администрации губернатора Петербурга Инна Карпушина. – При попытке возобновить право бессрочной аренды на эти дачи возникла коллизия. С одной стороны, закон предполагает, что в целях максимально эффективного использования государственного имущества нужно зарабатывать деньги. Поэтому эти дачи могли выставить на торги. Но есть и вторая часть закона, где написано, что общественные организации обладают преимуществом.

К 130-летию Ахматовой ее дачу приведут в порядок. Фото: МО «Комарово»

Чиновники просят Росимущество передать дачи либо Союзу писателей без торгов, либо в собственность Петербурга, чтобы местные власти «разобрались справедливо» и сами заключили соглашение с литераторами. Ответа из столицы ожидают в ближайшее время.

– Благодарим город за помощь, но и нам бы хотелось участвовать в обсуждении деталей: кое-что в этом вопросе знаем только мы, а потому можем быть полезны, – отмечает Валерий Попов. – Договор о безвозмездном пользовании было бы правильнее заключить писателям напрямую с Росимуществом: излишние промежуточные инстанции накладны для города и все усложнят. Верим в лучший исход. В нашем городе все должно быть разумно.

Писатели подчеркивают, что никакого «монументализма» и забюрокрачивания в ахматовских дачах быть не должно: наилучший вариант – сохранять все, как при Анне Андреевне, для истории и культуры. Надеясь на лучшее, домик Ахматовой готовят к юбилею: до 23 июня его покрасят, починят и оградят новым забором, а потом откроют ворота для всех.