2019-06-13T22:21:00+03:00
Общество

«Ленэнерго» полностью восстановило электроснабжение Петроградского района Петербурга

Энергетики оперативно справились с перебоями в подаче электричества
Ксения БОГДАНОВА
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«Ленэнерго» оперативно справилось с перебоями в подаче электроэнергии на Крестовском острове Фото: Светлана ХОЛЯВЧУК/ТАСС«Ленэнерго» оперативно справилось с перебоями в подаче электроэнергии на Крестовском острове Фото: Светлана ХОЛЯВЧУК/ТАСС
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Энегроснабжение Петроградского района Санкт-Петербурга полностью восстановлено после технического сбоя. «Ленэнерго» оперативно справилось с перебоями в подаче электроэнергии на Крестовском острове, и с 19 часов 22 минут потребители снова получают электричество в полном объеме.

Напомним, без электроэнергии сегодня остались четыре жилых дома и промзона в Петроградском районе, а также один аттракцион в парке «Диво Остров». Аттракцион не работал считанные минуты: все развлекательные точки в парке «Диво Остров» имеют собственное резервное питание, так что в случае отключения электричества они работают от дизель-генераторных установок.

Сбой в подаче электроэнергии на Крестовском острове случился из-за технологического нарушения на подстанции 110 кВ «Крестовская». Во время проведения плановых работ произошло внезапное отключение резервного оборудования. О том, что на подстанции проходят плановые работы, были заранее оповещены местные власти и потребители подстанции. Сотрудники «Ленэнерго» немедленно выехали на место сразу после того, как стало известно о перебоях в подаче электричества, и оперативно решили проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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