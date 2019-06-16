Борьба за подсвечник и роскошное платье Кристины Орбакайте: Как в Петергофе снимали «Гардемаринов-4»

Будний день. Петергоф. По дорожкам музея-заповедника прогуливаются туристы, шумят фонтаны. У входа в Большой дворец припаркованы два небольших фургона с табличками «Гардемарины-4» на лобовом стекле. За них иногда цепляются взглядом внимательные прохожие.

- Ого. Не может быть, - роняет мужчина в серой куртке и издалека наблюдает за членами съемочной группы. - Последний же лет тридцать назад вышел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/714190" frameborder="0"></iframe> В Петергофе проходят съемки фильма «Гардемарины-4».Олег ЗОЛОТО

На первом этаже здания суетятся музейщики с пузырчатой пленкой в руках. Целлофаном они накрывают мраморный пол, на который операторы и журналисты норовят поставить тяжелые сумки с техникой.

- Я пока сниму плащ, жарко ведь, - доносится из-за колонны знакомый голос актера Михаила Мамаева.

- А ну хватит жаловаться, - отвечает ему главный режиссер Светлана Дружинина. - Продолжаем.

Роль Никиты Оленева стала для Михаила Мамаева дверью в большое кино.Фото: Олег ЗОЛОТО

Мамаев поправляет шляпу и ждет команды. Снимается сцена, в которой взволнованный Никита Оленев забегает во дворец и поднимается по парадной лестнице, богато расписанной темперой и украшенной золоченой резьбой.

«Тишина», - командует кто-то сверху. Затихают даже музейщики, настойчиво шуршавшие пленкой.

Повторить марш-бросок Мамаеву приходится раз пятнадцать. Сначала репетиция, затем еще несколько дублей. От интенсивной кардионагрузки пепельно-серый парик взъерошился и потерял товарный вид. На помощь актеру спешит главный костюмер и известный кутюрье Игорь Дидиани, который дежурит на площадке.

Игорь Дидиани следит, чтобы в кадре актеры выглядели идеально.Фото: Олег ЗОЛОТО

В это время оператор картины Анатолий Мукасей спорит с хранителями заповедника. Он попросил их на время отодвинуть старинный подсвечник, который портит кадр. Сотрудниц такая беспардонность заслуженного деятеля искусства шокирует.

Пол прикрыли пленкой.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Да ему столько лет! А что будет с позолотой? Нельзя его перемещать, - сопротивляются женщины.

Однако переубедить оператора им не удается. Хранители сдаются и, вооружившись специальными белыми перчатками, переносят экспонат. На него они даже не дышат.

Музейщики к визитку киношников относятся насторожено. Оно и понятно, каждый сантиметр здесь история!Фото: Олег ЗОЛОТО

В перерыве на площадку заглядывает генеральный директор музея Елена Кальницкая. Она признается, что организовать съемки в музее было непросто, ведь сейчас разгар сезона и нужно так развести маршрут, чтобы туристы ничего не заподозрили.

- Для музея это сложно. Тут другая аура, другая специфика, - улыбается Кальницкая. - Но для Светланы Дружининой мы это делаем, потому что молодежь надо учить. Наши дети выросли на «Гардемаринах», пусть и молодежь растет.

«ЕКАТЕРИНА ПОХУДЕЛА»

Чтобы не будоражить посетителей парков, сцены на натуре снимают ближе к вечеру. В это время не так много любопытных глаз.

Четверть века назад Кристина Орбайкате сыграла в этой киносаге принцессу Фике, а сейчас предстанет перед зрителем в образе Екатерины Второй.Фото: Олег ЗОЛОТО

Второй точкой съемок становится Монплезир. Пока операторы настраивают аппаратуру, в фургоне с крупными буквами «Мосфильм» неподалеку гримируют Кристину Орбакайте - императрицу Екатерину Вторую.

Четверть века назад в «Гардемаринах» певица исполнила роль принцессы Фике. Теперь она появится на экране в царском облачении. Интересно, что создатели картины обошлись без накладных грудей, носов и остальных частей тела. В четвертых «Гардемаринах» императрица будет изящной и хрупкой.

Екатерина Великая спешит на площадку. Посетителей в парке уже нет.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я шутила: может быть, у Екатерины был в жизни какой-то период, когда она похудела, - улыбается Орбакайте. - Мы делаем свой образ. Отказались от пластического грима, потому это было очень неестественно. В кинематографе существуют разные версии Екатерины. И брюнетки, и худенькой, и пухленькой. У нас художественный фильм. Мы не добиваемся стопроцентного исторического соответствия.

Дружинина и Мукасей всегда внимательны к деталям.Фото: Олег ЗОЛОТО

Зато платье Екатерины сделано с императорским размахом. Костюм и украшения Екатерины Второй ярко переливаются на солнце. Стоимость убранства творческая группа не разглашает - коммерческая тайна. Дизайнер Игорь Дидиани говорит, что сэкономить на нем было бы преступлением. Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей внимательно относятся к деталям и очень любят крупные планы, поэтому вышивка создана вручную, камни настоящие, драгоценные. Даже украшения подлинные - их позаимствовали из частных коллекций.

Гримерку пригнали из столицы.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Работа над платьем Екатерины велась примерно четыре-пять месяцев. Тут серебро, гладь, хорошие камни, вышивка, - рассказывает дизайнер Дидиани. - Даже носовые платки вышивались в районе двух месяцев. Не может актриса вытирать слезы захудалым платочком. Зритель либо верит, либо нет. Из таких мелочей все и состоит.

«РОМАНТИК СТАЛ ВЗРОСЛЫМ МУЖЧИНОЙ»

К девяти вечера в Монплезире заканчиваются последние приготовления. Одна из главных деталей сцены - чайки, которые драматично кричат и шумно носятся на заднем плане. Пока Орбакайте настраивается лить слезы, птиц подкармливают булкой. Лайфхак работает, и стая пернатых поднимается в небо. Поодаль своей очереди ждет Михаил Мамаев, который провел на площадке весь день. Он утомленно наблюдается за процессом, сидя на тележке для реквизита.

Художники по костюмам заранее готовят парик для Кристины Орбакайте.Фото: Олег ЗОЛОТО

Историю с героем Мамаева в кинокругах называют уникальной. Роль Никиты Оленева стала для него дверью в мир большого кино. Юного неопытного актера приметила Светлана Дружинина и позвала на кастинг. Мамаев прочитал ей свои стихи.

- Я не знаю такого прецедента даже на мировом экране, чтобы в 24 года актер вошел на съемочную площадку, а вышел в 60 лет, - размышляет Дружинина. - Романтик, которой прошел все испытания и стал взрослым мужчиной.

Светлана Дружинина заряжает драйвом всю съемочную группу.Фото: Олег ЗОЛОТО

Актер признается, что перед началом съемок сомневался, нужен ли этот фильм, ведь сейчас у поколения другие герои. В почете не гардемарины, а Росомаха.

- Думал, может остаться в памяти молодым и красивым? - разводит руками Мамаев. - Но потом возобладало другое настроение. Все-таки это продолжение жизни героев, которые любимы многими. Понял, что нужно брать и делать. Это принцип моего поколения.

Чаек пришлось подкормить.Фото: Олег ЗОЛОТО

СТО ДУБЛЕЙ

График у актеров тяжелый и насыщенный. Приходится работать и днем и ночью. Специально для «Гардемаринов» около полуночи в Петергофе включили фонтаны Большого каскада.

- Мы каждую сцену долго разводим, репетируем, снимаем. В Крыму на одну из сцен у нас ушло минимум сто дублей, - вспоминает Мамаев. - Вообще Светлана Сергеевна при всей ее изящности и утонченности очень драйвовый режиссер. Она создает условия постоянного напряжения и от этого заряжается и она, и все, кто находится на площадке.

Светлану Дружинину все на площадке побаиваются, в хорошем смысле этого слова. Волевая, со стальным голосом, она четко и профессионально организует процесс.Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшие дни артисты продолжат работу в павильонах «Мосфильма», а ближе к осени вернутся в Крым, в Симферополь. Там им предстоит отснять военные сцены. Задача не самая простая. Огромная нагрузка ложится на дизайнеров. К августу им нужно одеть целую армию. Точнее, две.

- Действие разворачивается между русской и турецкой армиями. Это массовка. Это около 150-200 человек, - рассказывает Дидиани. - Сейчас говорят, что кино - это в первую очередь компьютерная графика. У нас компьютера будет не очень много.

Дружинина дает наставления перед съемкой.Фото: Олег ЗОЛОТО

Загадывать дату, когда фильм появится на экране, пока рано. По словам Дружининой, завершить картину она постарается в 2020 году.

КСТАТИ

Сценарий фильма был написан еще пять лет назад

- Когда мы закончили «Гардемарины-3», должны были работать дальше, - рассказывает режиссер Светлана Дружинина. - Но сделать это было невозможно. Все развалилось. Не было света в конце тоннеля. Но мы уже тогда думали, как бы вытащить наших ребят на палубу, чтобы они вновь могли «гардемаринить».

Кристина Орбакайте настраивается перед командой "мотор".Фото: Олег ЗОЛОТО

Действие картины разворачивается в 1787 году в преддверии очередной Русско-турецкой войны. Гардемаринам вновь предстоит выполнить тайное поручение императрицы. С этим непростым заданием героям помогают их повзрослевшие дети - Шурка Корсак и Александра Ягужинская. Вся компания становится участниками заговора международных авантюристов и пытается справиться с ними. Кроме того, гардемарины помогут полководцу Александру Суворову во время сражения за крымский город Кинбурн.

- Кинбурнское сражение прекрасно описано в реляциях самого Суворова, - говорит Дружинина. - Так что можно сказать, что он мой основной соавтор по военной тематике. Это уникальное сражение. В том числе и потому, что там впервые начали использовать морскую пехоту. Это рождение морпехов.

Сценарий фильма был готов пять лет назад, однако стоял вопрос с финансированием. Денег не было, из-за чего проект на несколько лет заморозили. Радостная новость о том, что Министерство культуры готово поддержать фильм, пришла летом прошлого года.

СКАЗАНО!

Анатолий МУКАСЕЙ, главный оператор фильма «Гардемарины-4»:

Это колоссальный труд. Работа и физическая, и умственная, и творческая. Каждый кадр дается с трудом. Можно, конечно, подхалтурить, но у меня не получается. Секрет нашего семейного счастья со Светланой Сергеевной - кино, которое нас объединяет. Мы из-за кино ссоримся, ругаемся, целуемся, обнимаемся, радуемся и огорчаемся.

Анатолий Мукасей.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В одном из эпизодов роль лакея сыграл петербуржец Игорь Шалимов. Мужчина работает официантом в ресторане музея-заповедника. О его давней мечте появиться на экране узнала генеральный директор «Петергофа» Елена Кальницкая. Она и договорилась с Дружининой.

НА ЗАМЕТКУ

Кто сыграет в ленте:

Императрица Екатерина Вторая - Кристина Орбакайте

Никита Оленов - Михаил Мамаев

Корсак - Дмитрий Харатьян

Горин - Александр Домогаров

Шурка Корсак - Андрей Лаптев

Александра Ягужинская - Ника Здорик

Бобринский - Даниил Зайцев

Грек - Эвклид Кюрдзидис

Японец Ли - Дин Мазаматдинов

Софья - Ольга Машная,

Турок - Игорь Набойщиков

Посол - Всеволод Шиловский

Брильи - Михаил Боярский

Бригадир - Александр Панкратов-Черный.