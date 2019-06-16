«Взрывом все стекла выбило»: В Ленобласти подросток пострадал во время химических опытов

ЧП произошло в Кудрово в Ленинградской области. В доме по Областной улице прогремел мощный взрыв. От удара на балконе выбило стекло. Начался пожар. К месту происшествия сразу же стянулись машины "скорой помощи" и МЧС.

- Взрыв, аж выбило окна, - пожаловались жильцы дома. - Будьте осторожны, берегите себя.

Пожар, к счастью, оказался небольшим.

- Пожар потушили за 15 минут силами соседей, пожарные гидранты у лифтов работали 5 минут, потом вода кончилась, всем очень повезло, лифты отключились после того, как все потушили, - делятся жители дома.

На месте происшествия работают спасатели Фото: vk.com/kudrovolife

В МЧС сообщают, что детонировала пиротехника.

- На место происшествия немедленно были направлены дежурные смены, - рассказывают в ГУ МЧС по Ленинградской области. - По прибытию было установлено, что произошел взрыв пиротехнического изделия на 9 этаже с последующим возгоранием балкона.

Площадь пожара составила 3 квадратных метра. О пиротехнике сообщают и в местной управляющей компании.

В Кудрово соседи потушили пожар своими силами .

- У них произошло короткое замыкание, - поясняет жительница дома со ссылкой на управляющую компанию - На балконе хранилась пиротехника.

Тем не менее, местные жители обсуждают версию, что при взрыве пострадал подросток, который, предварительно, проводил химические опыты.

- Химик нулевого класса опытности, - иронизируют жильцы дома. - Хороший мальчик, мощный заряд получился.

В полиции начали проведение проверки.

- Сотрудники полиции проводят проверку по факту травмирования ребенка, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По предварительным данным, школьник получил ранение в результате хлопка пиротехнического изделия.