«Взрывом все стекла выбило»: В Ленобласти подросток пострадал во время химических опытов
ЧП произошло в Кудрово в Ленинградской области. В доме по Областной улице прогремел мощный взрыв. От удара на балконе выбило стекло. Начался пожар. К месту происшествия сразу же стянулись машины "скорой помощи" и МЧС.
- Взрыв, аж выбило окна, - пожаловались жильцы дома. - Будьте осторожны, берегите себя.
Пожар, к счастью, оказался небольшим.
- Пожар потушили за 15 минут силами соседей, пожарные гидранты у лифтов работали 5 минут, потом вода кончилась, всем очень повезло, лифты отключились после того, как все потушили, - делятся жители дома.
На месте происшествия работают спасатели Фото: vk.com/kudrovolife
В МЧС сообщают, что детонировала пиротехника.
- На место происшествия немедленно были направлены дежурные смены, - рассказывают в ГУ МЧС по Ленинградской области. - По прибытию было установлено, что произошел взрыв пиротехнического изделия на 9 этаже с последующим возгоранием балкона.
Площадь пожара составила 3 квадратных метра. О пиротехнике сообщают и в местной управляющей компании.
В Кудрово соседи потушили пожар своими силами .
- У них произошло короткое замыкание, - поясняет жительница дома со ссылкой на управляющую компанию - На балконе хранилась пиротехника.
Тем не менее, местные жители обсуждают версию, что при взрыве пострадал подросток, который, предварительно, проводил химические опыты.
- Химик нулевого класса опытности, - иронизируют жильцы дома. - Хороший мальчик, мощный заряд получился.
В полиции начали проведение проверки.
- Сотрудники полиции проводят проверку по факту травмирования ребенка, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По предварительным данным, школьник получил ранение в результате хлопка пиротехнического изделия.
ИСТОЧНИК KP.RU