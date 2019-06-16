«Шел после репетиции, упал и больше не очнулся»: Стала известна причина смерти барабанщика «Машины времени»

В Москве скончался 53-летний сессионный участник группы «Машины времени» Сергей Остроумов. О его смерти сообщили Андрей Макаревич и супруга музыканта Ольга. В последнее время Сергей вместе с женой жил в Москве. Но свой творческий путь он начал в Петербурге. Здесь он выступал совместно с квартетом музыкантов Андрея Кондакова и Андрея Рябова. С ними он познакомился в конце 80-х годов, когда учился в Петрозаводском музыкальном училище.

- Сергей переехал в Петрозаводск из Уфы, после окончания его учебы мы жили в Петербурге и ездили по всей России, Европе и Америке, - рассказал «КП-Петербург» музыкант Андрей Кондаков. - Когда мы с ним познакомились, он учился на джазовом отделении, в котором я на тот момент преподавал. Он сразу проявил себя очень талантливо. Поэтому с начала 90-х годов мы с ним и гитаристом Андреем Рябовым стали играть вместе. Мы выступали в Нюрнберге, в Базеле. Потом у нас был тур с контрабасистом Юрием Голубевым по Англии.

Сергей Кондаков (второй слева) играл в группе Андрея МакаревичаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

После концерта в Нюрнберге Сергей остался на шесть лет жить в Голландии. Но позже он стал скучать по России и вернулся обратно в Петербург.

- После возвращения в Петербург Сергей вновь вернулся к нам, мы давали концерт в Германии, - вспоминает Андрей Кондаков. – Мы ездили даже вместе с ним в Дубаи по приглашению министра образования шейха. Было много событий, связанных с ним, записано несколько альбомов. Также в Америке у нас вышел диск. Он был членом моего квартета в Петербурге, пока не стал сотрудничать с Андреем Макаревичем. Его смерть большая человеческая и творческая потеря. Он очень тонкий музыкант. Такого мышления больше европейского, чем американского. Он играл более импрессионистично. Он был художник, которые писал в музыке свои картины. Он - настоящий музыкант.

Андрей Макаревич, по словам друзей, занимается помощью вдове своего коллегиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Высокого мнения о Сергее Остроумове и другой его коллега из Петербурга Андрей Рябов.

- Музыкант он был просто феноменальный, - поделился с «КП-Петербург» Рябов. - Мы с ним очень хорошо в свое время дружили в начале 90-х. Он был одним из лучших барабанщиков России. Страшно, что он умер таким молодым.

По словам петербургских друзей, одно время Сергей Остроумов болел. Но в последнее время барабанщик чувствовал себя хорошо.

- В последний раз мы пересеклись с ним на фестивале в Коктебеле прошлым летом, - вспоминает Андрей Кондаков. - Со слов его жены, конкретно сейчас ничего не предвещало. Я бы не сказал, что он болел. Он шел после репетиции, упал и больше не пришел в сознание. «Легкая» для него смерть с точки зрения болезненности. Он сразу впал в кому вечером. А утром 16 июня в 8:50 его не стало.

Сергей, как рассказали "КП-Петербург" его друзья, умер от "разрыва аневризмы, кровоизлияния и отека мозга". Сейчас для вдовы музыканта собирают пожертвования.