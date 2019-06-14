2019-06-14T13:58:57+03:00
Дом. Семья

Из горящего приюта для животных в Петербурге спасли 300 кошек и 7 собак

Вытаскивать усатых-полосатых из огня примчались 37 пожарных [видео]
Петр КИБЕР
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В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по СПбВ Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по СПб
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Дым, огонь, крики и истошное мяуканье - все это переполошило жителей Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Утром 14 июня здесь произошел серьезный пожар в приюте для животных «Брошенный ангел». О ЧП по телефону «01» сообщили сами работники приюта. На место происшествия срочно выехали спасатели.

- 4 июня в 10:21 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, Кожевенная линия, дом 1. В здании приюта для животных происходит горение на площади 20 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожар в приюте для животных на Васильевском острове. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Когда бойцы противопожарной службы МЧС приехали к приюту, дым от огня уже высоко поднимался над домами. В этот момент в помещении находились сотни животных, которые могли погибнуть, отравившись угарным газом. Не мешкая ни секунды, спасатели бросились на помощь питомцам приюта.

У оказавшихся в дыму питомцев сильнейший стресс. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по СПб

У оказавшихся в дыму питомцев сильнейший стресс. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по СПб

Из огня удалось вынести всех - 300 кошек и 7 собак. По счастью, животные не пострадали от огня, но получили сильнейший стресс. Сейчас из отхаживают и отпивают водой работники приюта.

- Благодаря слаженной работе спасателей, огонь удалось быстро потушить! К огромной радости, никто из людей и животных не пострадал! Выпущенные кошки на закрытой территории, их уже отлавливают и возвращают в приют, - сообщают сотрудники приюта в соцсетях.

А руководство «Брошенного ангела» , кроме благодарности спасателям, бросило клич о помощи, ведь помещение приюта сильно пострадало.

- Друзья, у нас ужасная новость: в приюте произошел пожар. Сгорели все запасы кормов, лекарств и других необходимых для животных вещей. Нам сейчас очень нужна ваша помощь! - умоляют сотрудники приюта на странице «Брошенного ангела» «ВКонтакте».

Большую часть разбежавшихся при пожаре кошек уже поймали. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по СПб

Большую часть разбежавшихся при пожаре кошек уже поймали. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по СПб

Самих усатых-полосатых постояльцев пока разместят по другим приютам и передержкам. Сделать ремонт в помещении уже пообещал владелец здания, но поддержка все равно необходима.

Помочь можно как вещами, так и деньгами. Все реквизиты указаны на странице «Брошенного ангела» в соцсетях.

Что касается официальных цифр, то в 12:11 пожар был локализован. К борьбе с огнем привлекались 10 единиц техники и 37 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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