2019-06-14T15:41:11+03:00
Происшествия

«Камень-ножницы-бумага» с продолжением: В детском лагере Ленобласти 9-летние мальчики попались на развратных играх

Администрация об этом знала и сначала пыталась исправить происходящее «профилактическими беседами»
Сергей ВОЛЧКОВ
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Сейчас в лагере проводит проверку Следственный комитет. Фото: официальный сайт уполномоченного по правам ребенка в Санкт-ПетербургеСейчас в лагере проводит проверку Следственный комитет. Фото: официальный сайт уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге
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Детский лагерь «Ракета» в поселке Горьковское сегодня целиком и полностью оправдал свое название, стремительно влетев в новостные сводки. Еще бы – как следует из отчета уполномоченного по права ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой, в нем творился настоящий ад: дети курили, сквернословили… и устраивали ночные оргии. В прямом смысле слова.

Как рассказала «КП» - Петербург» Светлана Агапитова, в свободное время группа мальчиков, отдыхавших в лагере, проводила весьма своеобразные «досуговые мероприятия», включавшие в себя «развратные действия сексуального характера», «оральные половые контакты» и «имитацию гомосексуальных половых актов». И все это – среди мальчиков 9-10 лет.

- Эти события случались неоднократно, прямо в жилом корпусе, - отмечает уполномоченный по словам ребенка. – Какие-то по принуждению, какие-то добровольно, а какие-то даже становились результатом игры в «камень-ножницы-бумага».

По информации уполномоченного, администрация не сделала практически ничего, чтобы исправить ненормальную ситуацию. Фото: официальный сайт уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге

По информации уполномоченного, администрация не сделала практически ничего, чтобы исправить ненормальную ситуацию. Фото: официальный сайт уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге

По словам Светланы Агапитовой, администрация лагеря о происходившем знала, но ничего не предприняла, ограничившись «профилактическими беседами» и отправив зачинщика сексуальных игрищ домой.

Все собранные факты аппарат уполномоченного по правам ребенка передал в следственный комитет. Сейчас правоохранительные органы проводят в «Ракете» проверку.

В самом лагере на наши вопросы отвечать отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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