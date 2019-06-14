Операции «без разрезов»: Как женщинам возвращают возможность быть мамами

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР акушером-гинекологом Андреем Долинским 00:00 00:00

БОЛЕЗНЬ, НО НЕ ПРИГОВОР

Еще лет 15 назад, забеременев впервые в тридцать лет, женщина бы услышала в женской консультации обидное определение – старородящая. А про сохранение матки при, например, миоме, и речи не шло. Какие еще репродуктивные функции, о чем вы?

Сегодня, к счастью, мир меняется. И современная медицина меняется вместе с ним. Неприятного термина «старородящая» больше не существует. Есть чуть более мягкий «возрастная первородящая» - это будущие мамы от 35 и старше. А на смену полостной хирургии пришла малоинвазивная – без разрезов и серьезных внедрений в организм.

- Современный мир пришел к тому, что пациент сам ставит перед нами задачи, - говорит заведующий гинекологическим отделением НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» Андрей Долинский. – Например, раньше при определенных заболеваниях после 45 лет, предполагалась только радикальная операция – удаление матки или яичника. Сейчас женщины не согласны на это. И мы можем и должны удалить болезнь, не удаляя сам орган. Это называется органосохраняющее лечение.

Основная методика, которую сейчас применяют в гинекологии (и не только) – лапароскопия. Четыре прокола по полсантиметра, и миомы как не бывало.

- Ни размер опухоли, ни ее локализация не являются абсолютными противопоказаниями для малоинвазивных операций, - говорит Андрей Долинский. – К тому же доказано, что миома – доброкачественная опухоль, которая практически никогда не переходит в злокачественную.

Малоинвазивная хирургия перевернула жизнь и врачей, и пациентов.

Да, современная медицина практически творит чудеса. Получается, что за счет такой хирургии «малых разрезов», женщине, по сути, продлевают репродуктивный возраст. Конечно, добавить яйцеклеток, к тем, которые девочке «выданы» при рождении, врачи не могут, это так называемый овуляторный резерв. Но сохранить матку или яичники, тем самым дав пациентке возможность все же стать мамой, они могут.

ПОСПЕШИШЬ – ПОЖАЛЕЕШЬ

Но вот парадокс: пока одни пациентки отстаивают свое право быть женщиной, других – вторичные половые признаки отягощают. К хирургам достаточно часто приходят дамы в возрасте за 45-50, и просят удалить им матку. Мол, так они смогут избежать дискомфорта, когда наступит климакс.

К подобной самодеятельности наш эксперт относится очень негативно. Объясняет: любая операция должна быть выполнена только по показаниям. «Профилактическая хирургия» пользу вряд ли принесет.

- Помните историю с Анджелиной Джоли? - говорит Андрей Долинский. – Тогда вышли какие-то исследования, что есть ген, отвечающий за рак молочной железы и яичников. И Джоли нашла у себя этот ген. Ей удалили грудь с последующей маммопластикой, а также яичники. Разумеется, с назначением заместительной гормонотерапии, иначе удаление кардинально изменило бы ее внешность. Это знают все. Но мало кто знает, что сделала она это зря. Потому что потом появились другие исследования, что этот ген не актуален. Я рассказываю это, чтобы люди понимали: любая хирургия, даже малоинвазивная - это риски. И самому себе назначать операцию – нельзя.

Заведующий гинекологическим отделением НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» Андрей Долинский. Фото: архив больницы.

Правда, из любого правила есть исключения. Да, мы говорим о пластической хирургии, где пациент сам придумывает себе показания. В гинекологии такое тоже есть – гименопластика, восстановление девственной плевы. Эта операция не несет никакой практической пользы и делается только по желанию. Впрочем, в Петербурге она не очень популярна.

- А вот к лабиопластике – коррекции половых губ – могут быть показания помимо чисто эстетических, - говорит гинеколог. – Их гипертрофия может привести к физическому дискомфорту при ношении белья и даже к частым воспалениям.

КСТАТИ

Удивительная история: оказывается у современных методик были противники. «Классическая хирургия» очень долго не могла признать, что при помощи камеры и инструментов можно радикально вылечить болезнь.

- Дольше всех сопротивлялись онкологи, - вспоминает Андрей Долинский. – Мол, а вдруг не удастся увидеть опухоль, не получится радикально все убрать. Но в итоге, и онкологи теперь оперируют лапароскопически. Ведь камера не простая – с разными режимами. Например, мы можем увидеть после введения контраста в вену человека на операции измененные лимфоузлы, они подсвечиваются зеленым. И искать их долго не надо. Просто чтобы вы понимали: какой телевизор вам понравится смотреть: в HD или заглядывать куда-то, где есть тени и помехи? Так вот, лапароскопия – это HD.

Но тут есть и другой момент: ни один оперирующий всю жизнь полостным методом хирург не сделает просто так, внезапно, лапароскопическую операцию. Этому надо учиться с нуля. Кстати, если у вас есть навык прохождения компьютерных игр – это вам будет в помощь.

- Молодежь учится очень хорошо, ей легче понять, как это: смотреть на экран и что-то параллельно делать руками, - говорит наш эксперт. – Это совсем как в их любимой виртуальной реальности.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему при лапароскопии нужен общий наркоз, если операция делается через маленькие проколы?

- Лапароскопия подразумевает только общий наркоз, причем эндотрахиальный, когда человека подключают к аппарату ИВЛ, - объясняет Долинский. – Дело в том, что для того, чтобы создать пространство для работы, операционное поле, пациента – как шарик – надувают специальным газом. Это позволяет создать внутрибрюшное давление. Но, чтобы газ находился в человеке, он не должен дышать самостоятельно, необходима искусственная вентиляция легких.

Сколько крови теряет человек при лапароскопии, долго ли длится удаление миом и как хирурги лечат такую деликатную проблему, как выпадение тазовых органов? Слушайте в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».

СПРАВКА «КП»

НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» является частью «РЖД-медицины» – самой распространенной сети негосударственных медицинских учреждений здравоохранения в России. Клиника охватывает очень много самых разных слоев горожан: здесь принимают и ведомственных пациентов – железнодорожников, и работают по ДМС. Могут сюда попасть и простые петербуржцы, причем бесплатно – «РЖД-медицина» имеет большую долю в том числе и в структуре ОМС, то есть принимает по обычным полисам.