ПМС и климакс: как сделать так, чтобы они не вредили внешности и настроению

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с кандидатом медицинских наук, региональным менеджером компании «Бионорика» по Санкт-Петербургу Еленой Еременко 00:00 00:00

Основа здоровья любого человека – нормальный гормональный фон. Но, если у мужчин он в течение жизни более-менее стабилен, то женщинам в этом плане приходится туго: от гормонов у них зависит очень многое, в том числе настроение и женская состоятельность. Менструальные циклы, различные заболевания, менопауза – все это заставляет уровень гормонов колебаться.

Что назначают гинекологи в таком случае чаще всего? Гормоны. Заместительную терапию, оральные контрацептивы. Но только подходят они не всем и не всегда

- Действительно, есть показания, где уместны гормональные препараты, - говорит кандидат медицинских наук, региональный менеджер компании «Бионорика» по Санкт-Петербургу Елена Еременко. – Но, например, курящим женщинам их принимать нельзя, так как на этом фоне у них повышается риск тромбозов и других венозных осложнений. Если же мы говорим о легких или средних течениях недомоганий, то здесь не надо «стрелять из пушки по воробьям».

Кандидат медицинских наук, региональный менеджер компании «Бионорика» по Санкт-Петербургу Елена Еременко в радиостудии «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».Фото: Андрей ГАШЕВ

Кандидат медицинских наук, региональный менеджер компании «Бионорика» по Санкт-Петербургу Елена Еременко в радиостудии «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Среди таких недомоганий – две главных «страшилки», которыми впору пугать мужчин: ПМС – предменструальный синдром, и климакс – состояние менопаузы.

- В литературе описано до 150 различных вариантов ПМС, в зависимости от того, на что жалуется женщина, - рассказывает Елена Еременко. – Могут быть разные формы его проявления: нервно-психическая, отечная, и так далее. Но нужно разделять выраженное состояние, когда женщине настолько плохо, что она не может работать и ей нужен больничный, и легкие недомогания. Такие встречаются у большинства женщин. Они портят качество жизни, но мы к ним привыкли. Так вот, в первом случае врач скорей всего выпишет гормональную терапию и будет абсолютно прав. Вот втором же более уместна фитотерапия. Например, наш препарат «Мастодинон», состоит из нескольких растительных компонентов – самых распространенных трав, которые помогают при недомоганиях во время критических дней.

Та же ситуация и с климаксом. Точнее с предклиматерическим периодом, который для женщины оказывается сложнее, чем сам процесс угасания репродуктивной функции. Многие в этот период впадают в депрессию и уныние.

- Сам термин «климакс» означает ступень, - объясняет Елена Еременко. – Это новый этап в жизни женщины. Его не надо бояться, но он требует повышенного внимания и любви к себе.

Самые первые симптомы того, что менопауза близко – еще до потливости, приливов, перепадов настроения – это проблемы со сном. У женщины начинается бессонница, наутро она чувствует себя разбитой, не может работать, не нравится себе в зеркале, и так далее. Тогда нужно сдать анализы на гормоны, чтобы удостовериться, что нарушения сна связаны с предклимаксом.

- Дальше, как и с ПМС: если синдром тяжелый, женщине назначат заместительную терапию: фитопрепараты здесь будут слабенькими, - объясняет наш эксперт. – Таких пациентов 20-25 процентов.

Остальным женщинам помогут общие советы: следить за весом и как можно больше двигаться. Нужно понимать: сбросить вес им будет не так легко, как в молодости. К тому же, как только снижается выработка эстрогенов в яичниках, понижается захват кальция в костях, а также возрастают риски онкозаболеваний. И даже не обязательно ходить в спортзал: просто побольше гулять, двигаться. Для современного человека с его гиподинамией – это уже будет большой прорыв. Двигательный режим - наша основная профилактика.

- И можно добавить фитопрепарат. У нас, например, такой «Климадинон»: он оказывает эстрагеноподобное действие, - рассказывает Елена Еременко. – В первую неделю он улучшает сон, и отчасти нивелирует внешние процессы старения: морщины, проблемы с волосами – все то, что дополнительно удручает женщину в период климакса.

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР. Как растения помогают гинекологам и их работе?.Как кофе и с стресс связаны с профилактикой мастопатии? Почему курящим женщинам противопоказана гормональная терапия, может ли ПМС довести до больничного? И чем во всех этих случаях заменить гормоны? Как растения помогают гинекологам в их работе и что такое фитониринг? Разговариваем с кандидатом медицинских наук, региональным менеджером компании Бионорика по Санкт-Петербургу Еленой Еременко.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли предупредить развитие мастопатии?

Это, пожалуй, самое распространенное доброкачественное образование. Его диагностируют у большинства женщин. Но что сделать, чтобы предупредить или остановить ее развитие?

- Иногда стоит просто прекратить пить много кофе, а также избавиться от серьезного хронического стресса, когда когда человек с утра до вечера недоволен жизнью и у него преобладают негативные эмоции, - говорит Елена Еременко. - От этого порой может выправиться и гормональный фон. Ну, а серьезные профилактические меры – это своевременная беременность, роды – желательно до 30 лет, кормление грудью и регулярная упорядоченная половая жизнь.

СПРАВКА «КП»

«Бионорика» – ведущий европейский производитель растительных препаратов. На российском рынке присутствует более 20 лет. Большое внимание уделяет научной работе, в частности исследованиям в области женского здоровья. В основе разработок компании – концепция фитониринга (термин запатентован «Бионорикой» - прим. ред.). Это сочетание многовекового опыта, накопленного в фитотерапии, и передовых достижений науки и производства. Компания – первая в мире - начала проводить клинические исследования растительных препаратов по стандартам, которые приняты для синтетических лекарств.

У «Бионорики» свои плантации в экологически чистых районах на Майорке, в Альпах, в Венгрии и Германии. Здесь выращивают запатентованные сорта трав без использования гербицидов, пестицидов, с контролем почвы. Основное производство находится в Баварии.

Как с помощью плацебо доказывают эффективность препаратов? Когда нас ждет революция в лечении простуды, и чем фитотерапия отличается от гомеопатии? Можно ли улучшить менструальный цикл без гормональных препаратов и что больше подходит для профилактики заболеваний? Ответы на эти и многие другие вопросы слушайте в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».

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