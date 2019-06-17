«Лошиный рынок»: Иван Ургант устроил торги на петербургской барахолке

В воскресение, 16 июня, на блошином рынке на «Удельной» был настоящий переполох. Помимо того, что в выходные дни там и так много людей: старьевщиков и покупателей, которые ходят между рядами барахолки для того, чтобы выискать что-нибудь эдакое, так еще на знаменитый петербургский рынок заглянул нечастый гость. Известный шоумен и обладатель искрометного чувства юмора Иван Ургант посетил «блошку», пообщался с людьми, поторговался и приковал все внимание продавцов и посетителей к себе.

Приехал Ургант в родной Петербург не просто погостить и прикупить «барахлишка», а на съемки своей передачи «Вечерний Ургант». С 17 по 21 июня шоу будет выходить из нашего города. Креативная команда программы решила рассказать всей стране о самых известных и необычных местах города на Неве. И одни из таких мест стал блошиный рынок на «Удельной». Туда-то и отправились телевизионщики с камерой.

Иван Ургант сфотографировался на фоне входа на знаменитый склад раритета. Но и здесь без юмора не обошлось. Деревья на снимке закрыли часть вывески так, что на ней получилась надпись «Лошиный рынок» вместо «Блошиный».

fastfoxes Иван Ургант на блошином рынке

А один петербуржец, по всей видимости, завсегдатай блошиного рынка смог снять шоумена за торгами. Вместе со своим коллегой с телевидения они пытались купить бусы. В цене продавец и покупатели никак не сходились, несмотря на то, что все находились под пристальным взором кинокамер и десятков посетителей. В итоге Иван Ургант применил свое умение убеждения, предложив продать ему бусы по сходной цене, пообещав, что они появятся в эфире его шоу. От такой сделки продавец не отказался.