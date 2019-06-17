Упростить покупку оружия и снизить налоги для начинающих блогеров: «Комсомолка» узнала о первых шагах блогера Юрия Хованского на должности помощника депутата Госдумы

В Государственной думе России случилось неожиданное пополнение: самый молодой депутат Василий Власов (27 июня ему исполнится 24 года) назначил своим помощником на общественных началах известного блогера из Санкт-Петербурга Юрия Хованского. «Комсомолка» поговорила и с тем и с другим и выяснила, чем автор обзоров на блины, колбасу и чипсы и конкурса «кто громче рыгнет» намерен помочь российской молодежи.

Социальная повестка

Для начала для тех, кто не в курсе, даем краткую справку:

Юрий Хованский – известный блогер, стендап-комик, обзорщик и ведущий игровых шоу на YouTube. Аудитория большая – четыре миллиона человек – репутация… мягко говоря, неоднозначная. Сортирный юмор, периодически проскакивающий в монологах мат, конкурсы из серии «кто громче рыгнет», скандальное поведение – вот неполный список того, чем знаменит Хованский. Естественно, назначение столь одиозного персонажа помощником депутата госдумы, да еще и в качестве «эксперта по молодежной политике» вызвало у народа недоумение. Но, как рассказал «Комсомолке» сам депутат Василий Власов, переживать не стоит: выбор был сделан правильный, обдуманный и взвешенный.

Василий Власов уверен: выбор сделан правильно. Фото: личная страница Василия Власова "ВКонтакте"

- Юрий – популярный видеоблогер, - объяснил «Комсомолка» в Петербурге» Васильев. – Его основная аудитория – студенты. И он достаточно часто поднимает в своих видео социально значимые вопросы: например, сравнивает дорогие продукты с продуктами эконом-класса, делает обзоры на шаверму. Я думаю, у Юрия среди всех блогеров самый социально значимый контент: он не рассказывает о сумках Louis Vuitton, косметике и дорогих автомобилях, не проводит абсурдные эксперименты в духе «что будет, если сбросить арбуз с самолета», а говорит о тех вещах, которые действительно близки и важны для молодежи.

Против волокиты

Депутат также поделился с нами подробностями первых законопроектов, разработанных в соавторстве с Хованским. Первый, внезапно, оказался связан с приобретением травматического оружия. По мнению Васильева, сделать это в России сегодня слишком сложно.

- Нужно пройти десять кругов ада – отстоять все очереди, все медкомиссии, - отметил Васильев. – Мы хотим сделать так: если человек до этого уже проходил диспансеризацию и полную медкомиссию для других целей, разрешит ему использовать полученные справки для прохождения повторной.

В общем-то, на наш взгляд, законотворческая мощь молодого дуэта видна невооруженным глазом. Действительно, проблема получения лицензии на травматику – самая актуальная и острая проблема современной российской молодежи.

Один из "социальных проектов" Юрия Хованского (слева) - дегустация дешевых и дорогих шоколадных батончиков. Фото: YouTube

- Также мы сейчас обсуждаем инициативу, которая позволила бы начинающим блогерам платить налоги по упрощенной схеме, - продолжил Васильев. – Потому что начинающие блогеры, чтобы попасть на верхние строчки рейтингов, вынуждены регистрироваться либо в качестве самозанятых, либо в качестве ИП. Поэтому мы хотим, чтобы блогер, пока не наберет определенное число подписчиков, не платил налоги, потому что суммы там небольшие, а вот волокиты достаточно. Это позволит активнее развивать российский сегмент YouTube.

Также Васильев уверен, что Хованский «популярнее некоторых депутатов Госдумы», и молодежь будет обращаться к нему за помощью. А Юрий, соответственно, будет передавать эти обращения депутатскому корпусу.