Кто такой Юрий Хованский: Что сделал скандальный блогер, получивший должность помощника депутата Госдумы

В понедельник, 17 июня, в Государственной думе России случилось неожиданное пополнение. Самый молодой депутат от ЛДПР Василий Власов, которому в этом месяце исполнится 24 года, назначил своим помощником на общественных началах известного блогера из Петербурга 29-летнего Юрия Хованского. Молодое поколение YouTube знает его по многим шоу. Но старшее поколение вряд ли знакомо с деятельностью интернет-кумира. Так кто такой Юрий Хованский?

Юрий Хованский – известный скандальный блогер, стендап-комик, ведущий игровых шоу на YouTube и МС. Аудитория Юры на видеохостинге большая – почти четыре миллиона человек. Репутация неоднозначная. Одни готовы подписываться под каждым его словом и смеются над шутками, другие жалуются на то, что «уши вянут» от сортирного юмора и матерных слов в монологах.

Родился Хованский в городе Никольск Пензенской области. Заочно закончил с отличием СПбГЭУ и поселился в Петербурге. Записывать стендап видео начал еще в 2011 году, а сейчас заправляет на собственном канале Russian Stand-up на YouTube. Юрий называет свой юмор альтернативным, а себя именует «Императором Юмора». Однако не все с этим согласны особенно после оскорблений Виктора Цоя, «Горшка» из «Короля и Шута», Федора Емельяненко и многих других известных личностей. За 10 лет деятельности участвовал во множестве проектов и создавал свои шоу.

Хованский известен скандальными высказываниями, "сортирным" юмором и обзорами на еду Фото: Скрин из клипа "Спроси у своей мамы"

Шаверма-патруль

Наверное, самая полезная передача Хованского, в которой блогер посещает различные заведения общепита и ставит оценки шавермы. Также Юра делал подобные обзоры на продукты эконом-класса включая «доширак».

Батл с Лариным

Дмитрий Ларин еще один видеоблогер с которым Хованский периодически конфликтует. В 2016 году свой конфликт господа разрешили на площадке популярного рэп-шоу Versus Battle. Тогда Хованский одержал победу и стал частым гостем и судьей батлов.

Хайпануть на Хованском решил даже Дмитрий Маликов Фото: Скрин из клипа "Спроси у своей мамы"

Дмитрий Маликов

После победы в батле Хованский стал еще и МС и начал выпускать клипы в стиле ганста «Батя в здании», «Шепот стволов». В 2017 году вместе с блогером решил «хайпануть» и музыкант-певец Дмитрий Маликов. Вместе со скандальным рэпером он записал песни «Спроси у своей мамы», «Когда ты голоден», «Дисс на летсплейщиков» и «Прости меня, Тиньков». Поклонники Маликова были смущены таким тандемом, а вот фаната Хованского давно привыкли к его «творческим коллаборациям».

МС ХОВАНСКИЙ & ДМИТРИЙ МАЛИКОВ - Спроси у своей Мамы.

Деятельность Хованского не знает границ. Однако назвать его шоу высокоинтеллектуальными вряд ли получится. Но это и не цель Юрия. Кстати, как отметил депутат Власов, первый законопроект, который он разработал вместе с блогером связан с упрощением приобретения травматического оружия. А второй – снижение налогов для начинающих блогеров.