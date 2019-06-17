«Батя поймал двух щук»: Сын и отец Боярские впервые за 30 лет вместе порыбачили

Сын главного «мушкетера» страны Михаила Боярского поделился с поклонниками живописными фотографиями с рыбалки на озере. Сергей рассказал предысторию этого события. Оказывается, на протяжении долгого времени ему не удавалось договориться с отцом о том, чтобы провести совместный выходной на природе. Все разговоры на эту тему заканчивались одинаково: «Давай, конечно, обязательно как-нибудь выберемся вместе... А давай после майских, а давай в конце лета, а давай осенью, а давай на следующий год…»

- Решительно невыносимо было продолжать в том же духе, поэтому быстро и спонтанно мы с моим другом вытащили моего отца на рыбалку. В последний раз с папой мы ловили рыбу, когда мне было 8 - с тех пор прошло больше 30 лет! Природа, лодочка, гладь воды, адреналин от поклёвок, молчание в тишине, которое стоит тысячи бессмысленных разговоров... Нам повезло, наловили рыбы - батя поймал 2-х щук своими руками - закоптили, съели, - рассказал депутат Госдумы в Instagram.

Сергей Боярский также сообщил, что рыбалка стала всего лишь приятным дополнением к самому главному и важному.

sergeyboyarskiy Давай, конечно, обязательно как-нибудь выберемся вместе... А давай после майских, а давай в конце лета, а давай осенью, а давай на следующий год. ... Решительно невыносимо было продолжать в том же духе, поэтому быстро и спонтанно мы с моим другом @smorodkinmikhail вытащили моего отца на рыбалку. В последний раз с папой мы ловили рыбу, когда мне было 8 - с тех пор прошло больше 30 лет! Природа, лодочка, гладь воды, адреналин от поклёвок, молчание в тишине, которое стоит тысячи бессмысленных разговоров... Нам повезло, наловили рыбы - батя поймал 2-х щук своими руками - закоптили, съели. Но это всего лишь приятное дополнение к самому главному и важному - я побыл с отцом, он побыл со мной. Это бесценно и навсегда. Папа, я тебя очень люблю #нашелето #батя #нарыбалке #точтонасобъединяет

- Я побыл с отцом, он побыл со мной. Это бесценно и навсегда. Папа, я тебя очень люблю, - заключил Сергей.

«Михаил Боярский - это целая «эпоха». Очень люблю!», «Вы просто супер молодцы, ребята, очень здорово, мы гордимся вами», «Сергей, сколько за вами наблюдаю, не перестаю удивляться - вы хороший человек ответственный и не бросающий слов на ветер депутат и ещё просто замечательный сын!», - ответили растроганные подписчики.