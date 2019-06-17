Петербург оказался в лидерах рейтинга по числу смертности от рака

Онкологические заболевания прочно занимают одно из первых мест среди причин смертности среди россиян. Чаще, чем от злокачественных новообразований, люди умирают лишь от сердечно-сосудистых болезней. И Петербург, к сожалению, занимает верхние места в обоих рейтингах. Так, по отчету специалистов минздрава за 2018 год, в Северной столице выросла смертность среди тех, у кого рак был диагностирован в течение первых 12 месяцев.

КАРТИНА ДНЯ. Почему Петербург в лидерах по смертности от рака 00:00 00:00

- Отношение показателей одногодичной летальности отчетного года и запущенности (рак IV стадии) в Петербурге выше, чем в среднем по России, - говорится в отчете.

Другими словами, в городе на Неве чаще, чем в других регионах умирают больные, смерть которых наступает в течение года с момента постановки диагноза. Северная столица занимает третье место по стране в этом печальном списке.

При этом уровень заболеваемости раком в России за последние 10 лет вырос почти на 40 процентов.

Есть версия, что в Петербурге просто могут лучше выявлять подобные заболевания, ведь врачей-онкологов в регионе действительно много. По состоянию на 2016 год в Северной столице работали 33 200 специалистов данного профиля. Это 75 врачей на 10 тысяч жителей - первое место в России.

Другой вопрос, что выявлять и лечить - разные вещи. И пусть средняя продолжительность жизни больных онкологией постепенно растет, подобный диагноз лучше не иметь вовсе. В первую очередь в зону риска попадают те, у кого в роду были подобные случаи. С генетикой не поспоришь. Но и полностью здоровым людям стоит следить за собой.

Необходимо отказаться от курения (заболеваемость раком легких падает в последние годы из-за этого) и алкоголя. Стоит есть побольше фруктов и овощей, вести активный образ жизни. Этим можно снизить вероятность онкологии.

Но лучше всего - проходить тесты - скрининги на предраковые заболевания. Это особенно актуально для выявления рака шейки матки, заболеваемость которым растет с большой скоростью. Его причиной является болезнь папилломы человека, передающаяся половым путем.

Конечно, гарантии от рака не существует, но снизить шансы заполучить онкологический диагноз можно и нужно. Ваше здоровье в ваших руках.