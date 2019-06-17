2019-06-17T20:16:34+03:00
Здоровье

Петербург оказался в лидерах рейтинга по числу смертности от рака

Чаще, чем от злокачественных новообразований, люди умирают лишь от сердечно-сосудистых болезней
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Заболеваемость онкологией в Петребурге выше среднего по России.Заболеваемость онкологией в Петребурге выше среднего по России.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Онкологические заболевания прочно занимают одно из первых мест среди причин смертности среди россиян. Чаще, чем от злокачественных новообразований, люди умирают лишь от сердечно-сосудистых болезней. И Петербург, к сожалению, занимает верхние места в обоих рейтингах. Так, по отчету специалистов минздрава за 2018 год, в Северной столице выросла смертность среди тех, у кого рак был диагностирован в течение первых 12 месяцев.

КАРТИНА ДНЯ. Почему Петербург в лидерах по смертности от рака

00:00
00:00

- Отношение показателей одногодичной летальности отчетного года и запущенности (рак IV стадии) в Петербурге выше, чем в среднем по России, - говорится в отчете.

Другими словами, в городе на Неве чаще, чем в других регионах умирают больные, смерть которых наступает в течение года с момента постановки диагноза. Северная столица занимает третье место по стране в этом печальном списке.

При этом уровень заболеваемости раком в России за последние 10 лет вырос почти на 40 процентов.

Есть версия, что в Петербурге просто могут лучше выявлять подобные заболевания, ведь врачей-онкологов в регионе действительно много. По состоянию на 2016 год в Северной столице работали 33 200 специалистов данного профиля. Это 75 врачей на 10 тысяч жителей - первое место в России.

Другой вопрос, что выявлять и лечить - разные вещи. И пусть средняя продолжительность жизни больных онкологией постепенно растет, подобный диагноз лучше не иметь вовсе. В первую очередь в зону риска попадают те, у кого в роду были подобные случаи. С генетикой не поспоришь. Но и полностью здоровым людям стоит следить за собой.

Необходимо отказаться от курения (заболеваемость раком легких падает в последние годы из-за этого) и алкоголя. Стоит есть побольше фруктов и овощей, вести активный образ жизни. Этим можно снизить вероятность онкологии.

Но лучше всего - проходить тесты - скрининги на предраковые заболевания. Это особенно актуально для выявления рака шейки матки, заболеваемость которым растет с большой скоростью. Его причиной является болезнь папилломы человека, передающаяся половым путем.

Конечно, гарантии от рака не существует, но снизить шансы заполучить онкологический диагноз можно и нужно. Ваше здоровье в ваших руках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ЗакС рассмотрит законопроект о признании блокадниками всех, кто прожил в осажденном Ленинграде хоть один день
Замглавы ЦИК отчитал Петербург за нарушения на муниципальных выборах
Смольный призвал провести «Алые паруса» без политики
Экзотические обитатели Ленинградского зоопарка на лето переехали в уличные вольеры
На российско-финской границе таможенники изъяли книги Страдивариуса
Петербурженка ночью пыталась поджечь католический храм
Эксперты назвали самые «шавермозависимые» районы Петербурга
Болельщики выбрали Артема Дзюбу лучшим игроком «Зенита» в чемпионском сезоне
Сломавшийся тепловоз остановил движение на проспекте Обуховской обороны
Полтора часа «Девяткино» было закрыто, таксисты подняли цены
Метро «Владимирская» и переход с «Достоевской» закрывались почти на час
Облака в виде НЛО появились в небе над Петербургом
Пассажиры Пулково на 12 часов застряли в аэропорту
Пенсионерка пригласила молодого узбека в гости в Купчино, а он ее изнасиловал