Праздники в старинных дворцах и кафе на окраинах: Стало известно, сколько выкладывают петербургские родители за школьный выпускной

Экзамены сданы, тетрадки отброшены, платья и костюмы приготовлены. Впереди у одиннадцатиклассников – выпускной вечер. Это мероприятие, конечно, одно из самых запоминающихся и ярких событий школьной жизни. Но есть и обратная сторона медали – традиционно вечеринка ударяет по кошельку родителей. «Комсомолка» решила выяснить, сколько стоят в Санкт-Петербурге выпускные-2019.

НАКРЫТЬ СТОЛ И НАКУПИТЬ ЦВЕТОВ

Даже если праздник скромный, он складывается из тысячи мелочей – начиная от фотоальбомов, воздушных шариков, подарков учителям и заканчивая самим банкетом. Последний, кстати, по самым средним показателям в Петербурге будет стоить около 1770 рублей на человека. Такая информация появилась в ряде СМИ, которые опирались на аналитические данные сервиса онлайн-касс. Речь здесь идет только о том, что будет стоять на столах в ресторанах и кафе. Обычно это салаты, закуски, горячее, десерты и напитки.

Однако разброс цен на праздник в Северной столице огромный. Ведь все зависит от «хотелок» самих выпускников и готовности родителей их реализовать. Что и говорить, в Петербурге некоторые выпускные балы могут проходить и в залах старинных особняков. А могут и в простеньких кафе – на окраинах города, поближе к месту учебы.

Вариантов, где отпраздновать выпускной, масса - рестораны, креативные пространства, кораблики и загородные дома.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Типичный банкетный зал выйдет подешевле – от 1500 рублей с человека. А вот погулять во дворце А. А. Безбородко XVIII века уже будет стоить около 10 тысяч рублей с человека.

– Как правило, организацией занимается инициативная группа родителей. Ценник на сам банкет выпускного в Петербурге гуляет от 5 до 15 тысяч рублей. Но ведь есть еще индивидуальные расходы, связанные покупкой платьев и фраков, цветов, подарков, – рассказал «Комсомолке» сопредседатель организации «Родительский комитет» в Петербурге Михаил Богданов.

КОРАБЛИКИ, ДИДЖЕИ И ФОТОГРАФЫ

Кроме посиделок за столом, много лет в городе на Неве устраивают популярные вечеринки на теплоходах. В основном, это около четырех-пяти часов праздника под романтичные виды на разводящиеся мосты. Цены на такой выпускной с включенным фуршетом варьируются от 3 до 15 тысяч рублей с человека. Традиционно все зависит от «комплектации» - размер теплохода, аниматоры, фейерверк и так далее.

Чтобы последний школьный бал запомнился детям на всю жизнь, родители готовы выкладывать кругленькую сумму.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна популярная услуга – Пати Бас. Это большой автобус, внутри которого обустроен настоящий танцпол. Пока выпускники «отрываются», транспорт катает их по центру Северной столицы и делает остановки у достопримечательностей – для красивых фото. В среднем аренда такого праздника на автобусе вместе с фуршетом, фотографом и ведущим обходится в 150 тысяч рублей на всех.

Все чаще выпускники выезжают и за город. Для петербуржцев отличный вариант – провести праздник на берегу Финского залива. Но и тут не стоит ждать послаблений в цене, ведь придется подумать о дороге до места назначения или о ночевке.

– Если это выезд за город в какое-то заведение, где проходит вечеринка, расходы могут быть также связаны с трансфером. Кроме того, как правило, на все банкеты дополнительно заказываются аниматоры. Ведь не только из еды состоит вечер, есть ведущий и программа, – добавляет Михаил Богданов.

Главный выпускной страны - "Алые паруса"-2019 - пройдет в ночь с 23 на 24 июня.Фото: Олег ЗОЛОТО

Среди прочих расходов – диджей, фотограф, фейерверк, ленты выпускников, памятные фотоальбомы. Кроме того, за праздничный стол принято приглашать учителей. Чаще всего в ресторан вместе со школьниками идут и родители. И, конечно, сами себе обеспечивают стол. Если это праздник только для детей – за ними все равно нужно приглядывать.

– Не всегда на празднике присутствуют все родители, но часть из них пойдут обязательно. Ведь некоторым выпускникам еще нет 18 лет, поэтому кто-то отвечать за них должен. Часто идут и сопровождающие от школы, – объяснил Михаил Богданов.

Впрочем, будет ли это шикарный ресторан или простое кафе, выпускной запомнится, прежде всего, атмосферой и временем, проведенным со школьными друзьями. Как говорится, важно не где, а с кем.

КСТАТИ

Отдельной строкой в тратах к выпускному идет наряд. Для девушек – вообще почти что репетиция свадьбы. Традиционно в мае спрос на одежду к празднику в Петербурге возрастает. Так, по данным портала «Юла», в среднем цена на выпускное платье в Северной столице составила 3200 рублей. И это, кстати, на 12% ниже средней цены по стране. Самым распространенным размером для петербургский выпускниц стал S – 42-44.

ВОПРОС ДНЯ

На прошлой неделе в России завершился основной этап ЕГЭ. Впереди выпускные.

А вам чем запомнился свой выпускной?

Владимир АНДРЕЕВ, директор частной школы в Петербурге:

- Я закончил школу в 1967 году, больше полувека назад. У нас там не было выпускных, каждый праздновал отдельно. Было ощущение, что закончен этап, школа – все, а теперь что делать - не знаю. Решил, что буду думать после армии. Так и вышло. А теперь я сам директор школы. Вот так получилось.

Борис СМОЛКИН, заслуженный артист России:

- Мы с одноклассниками после праздника в школе пошли гулять по городу, и один мальчик достал где-то огромную бутылку вина. И вот мы сидели с этой бутылкой на Васильевском острове в садике Академии художеств, любовались городом, белыми ночами, общались. Знаете, тепло на душе от этого воспоминания становится. У нас вообще был очень дружный класс – был и остается, мы общаемся до сих пор, хотя прошло уже больше 50 лет.

Билли НОВИК, музыкант, лидер группы «Billy’s band»:

- Мне на выпускном в далеком 1992 году впервые в жизни подарили цветок. Красную розу. Мне вручила ее какая-то девочка из соседней школы, зачем, почему - я до сих пор не знаю. Может, кто-то подарил его ей, а она мне передарила. Может, я ей нравился. Но, как бы то ни было, ответа я так и не получил - после выпускного мы с той девочкой практически не общались.

Максим РЫЖОВ, финалист конкурса «Учитель года России – 2016»:

- Выпускной - это эмоциональная черта, когда заканчивается детство и начинается самостоятельная жизнь. У меня выпускной был в школьной столовой. И я думаю, многим этот день запоминается не тем, что было на празднике, кто выступал и чем кормили, а именно ощущением, что начинается взрослая жизнь.

Илья СТОГОВ, писатель:

- Я закончил школу в 86 году, восемь классов. Я понимаю, что именно выпускники празднуют – чувство свободы. Могу их только поздравить и пожелать сжечь все мосты после выпускного.

Алена, читательница kp.ru:

- Как сейчас помню: одноклассник Коля забрался на бортик фонтана, начал читать стихи Маяковского, и так увлекся, что свалился в воду. Все хохотали. Даже сейчас, через 40 лет после окончания школы, на встречах одноклассников все постоянно вспоминают этот случай.