80 тысяч рублей - за лося, 30 тысяч - за кабана: Что делать, если сбил животное в Ленобласти

За последние две недели лоси спровоцировали две крупные аварии в Ленобласти: в одном случае со стороны людей обошлось без травм, в другом погиб водитель авто.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Самые лосистые места Ленобласти 00:00 00:00

СЕЗОН АКТИВНОСТИ

По информации ГИБДД, всего с начала года в Ленобласти произошло пять ДТП с участием лосей - столько же, сколько в 2018-м. Цифра, казалось бы, несерьезная, но недооценивать угрозу не стоит, ведь у этих животных сейчас в самом разгаре сезон миграции.

- В мае - июне самки начинают отгонять от себя подросших лосят, - рассказывает сотрудник городского Комитета природопользования, начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Николай Ахматович. - Они ищут себе новую среду обитания, активно перемещаются, поэтому часто пересекают автомобильные трассы.

По словам Ахматовича, лоси-однолетки слабо приспособлены к самостоятельной жизни. В отличие от взрослых особей они, всю жизнь прожившие под боком у мамы, могут и не знать, что выходить на дорогу опасно, поэтому риск столкновения с ними возрастает в разы.

- Впрочем, период летней активности длится недолго, - уточняет Ахматович. - Уже к концу июня лосята находят себе новые места и начинают обживаться.

ОТ КАБАНА ДО МЕДВЕДЯ

Затишье обычно продолжается до конца августа. Ближе к осени у сохатых начинается гон, и тогда на дороги выходят уже не подростки, а взрослые самцы. Они рыщут в поисках самок обычно до конца октября, но в зависимости от погоды и других обстоятельств могут задержаться или, напротив, снова уйти в чащу раньше.

- Как правило, животные появляются на трассах с наступлением сумерек, - продолжает Ахматович, - когда видимость сильно ограничена. Разумеется, если не соблюдать скоростной режим, выбегающего из кустов лося заметить просто невозможно.

Кроме сохатых, на дороге можно столкнуться с кабаном. Это второе по значимости и размерам животное, которое способно превратить ночную поездку с ветерком в сущий кошмар. Выбегают на трассы и косули. Это случается реже, но зато повстречать их можно практически круглый год, а не только в сезон. Периодически поступают сообщения об авариях с участием медведей: у нас их не так много, а вот в соседней Карелии косолапые, особенно с наступлением весны, начинают попадаться водителям с пугающей регулярностью. И это все не считая животных помельче: куниц, хорьков, енотовидных собак, волков и так далее. Как правило, водители либо не замечают их вовсе и давят колесами, либо замечают, но не сообщают об этом властям.

СПРАВКА «КП»

За каждое сбитое животное водителю полагается штраф. Лося закон оценивает в 80 тысяч рублей, кабана - в 30 тысяч, медведя - в 60 тысяч. За погибшую под колесами косулю придется заплатить 40 тысяч рублей, а за благородного оленя - 70 тысяч. Волк, лисица и енотовидная собака обойдутся в 200 рублей, заяц и кролик - в 1 тысячу.

Кроме того, если не сообщить о ДТП в полицию и просто уехать, оставив несчастное животное валяться в кювете, можно получить и административку: лишение прав до полутора лет или арест до пятнадцати суток.

Если вы сбили животное, звоните в полицию по телефону 02 или 112.

БУДЬ В КУРСЕ

Где чаще всего можно встретить лося в Петербурге и Ленобласти на дороге:

- окрестности поселков Шушары и Металлострой

- трасса Р-21 «Кола»

- трассе А-114 Вологда - Новая Ладога в Бокситогорском районе

- трасса А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе

- трасса Р-23 «Псков», дорога 41А-002 Гатчина - Ополье в Гатчинском районе

- трасса А-180 «Нарва», дорога 41К-114 на Кингисепп в Кингисеппском районе

- дорога 41К-137 Форт Красная горка - Сосновый Бор» в Ломоносовском районе

- трасса А-121 «Сортавала» в Приозерском районе

- трасса М-10 «Россия»

- трасса А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо».