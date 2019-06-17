Чай с привкусом агрессии: После массовой драки в центре Петербурга навязчивых промоутеров обучили манерам

Еще пару месяцев назад на Невском проспекте, соблазнившись предложением отведать бесплатного чая, можно было запросто влипнуть в без пяти минут криминальную историю. Всему виной – маленькая чайная Hangetsu Tea, располагавшаяся во дворах неподалеку от базилики Святой Екатерины, и ее не в меру агрессивные сотрудники. Зазывалы вполне могли попытаться затащить случайного прохожего на «дегустацию» силой, а сама дегустация нередко заканчивалась оскорблениями и угрозами.

ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИЯ

Заведение Hangetsu Tea (оно же, по некоторым сведениям, Changshou Tea и Han Tea) появилось в Петербурге еще в прошлом году. Сначала оно располагалось на Лиговском проспекте в арт-пространстве «Этажи», потом перебралось на Невский. Работали ребята по одной и той же проверенной схеме. Случайного прохожего заманивали на бесплатную дегустацию, давали попробовать два вида «элитного» чая в стеклянных пиалках, а после торжественно объявляли, что в честь приятного знакомства готовы вручить подарок: две большие жестяные банки того самого чая и подарочный сертификат на тысячу рублей. Бесплатно – за отзыв о продукции на сайте компании.

В качестве зазывал работают совсем молодые ребята - от 15 до 19 лет.Фото: Артем КИЛЬКИН

Правда, когда дело близилось к завершению, бесплатный подарок вдруг оказывался платным: его предлагали уже не забрать за отзыв, а купить по специальной цене, как правило, от двух до двух с половиной тысяч рублей. Если человек отказывался – принимались настаивать, давить на жалость, сулить волшебные скидки. Потом предлагали купить «пробники» по 300 рублей за пакетик. Если не срабатывало и это – просили хотя бы оплатить презентацию и оставить зазывале 100 рублей. Тех, кто не соглашался и на этом этапе, оскорбляли, а кое-кого даже выталкивали вон.

Петербуржцы и туристы мужественно терпели, но в апреле 2019 года зазывалы перешли все границы: девушка-промоутер на Невском проспекте ударила ногой прохожего и сломала ему нос. Возмущенные горожане запустили в соцсетях флешмоб #мынебудемчай, промоутеров вскоре забрала полиция, и город наконец-то вздохнул спокойно.

Вот такой набор предлагают в чайной. Сначала бесплатно, потом - по "специальной" цене.Фото: Артем КИЛЬКИН

СТАРАЯ СХЕМА, СТАРЫЕ ЦЕНЫ

Тишина и благодать продолжались вплоть до 17 июня. И вот, словно гром среди ясного неба: «чайные агрессоры» вновь появились, теперь уже на Лиговском проспекте. И даже успели развести на деньги туриста из Мурманска. Цены те же, чай тот же, схема та же – заманить, убедить, залезть в кошелек. Народ заволновался – неужели стоит ждать повторения давнего кошмара? «Комсомолка» решила провести разведку боем и отправилась прямиком в стан врага.

Действительно – новая чайная открылась на Лиговском проспекте, прямо напротив Московского вокзала и торгового центра «Галерея». Находится, по старой-доброй традиции, в подворотне, на первом этаже жилого дома. На входе – металлическая дверь с домофоном, попасть внутрь можно только вместе с промоутером.

Схема торговли осталась прежней, но методы заметно смягчились.Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот, кстати, и сами промоутеры. Совсем молодые парни и девушки. Ходят по проспекту парами, за руки вроде бы никого не хватают, дорогу не перегораживают, да и вообще ведут себя скромненько. На корреспондента «КП», например, внимания поначалу вообще не обратили – пришлось идти к чайной, стучаться в дверь и ждать, пока откроют.

Внутри – все то же самое. Пара шкафчиков с банками, в которых томится «элитный» чай, круглые столики, диванчик, легкая музыка.

- Вы в Петербург давно приехали? А как про нас узнали? Согласны с тем, что чай – самый популярный напиток? А вот понюхайте – как считаете, не жалко за такое заплатить? – тут же берет нас в оборот милая девушка-промоутер. Слово за слово – дело доходит и до платных «бесплатных» подарков, и до пробников по 300 рублей за пакетик, и до просьбы оставить хотя бы 100-200 рублей за хорошую презентацию. Вспоминая многочисленные истории об угрозах и оскорблениях, вежливо, хотя и с опаской отказываемся…

- Ну что ж, хорошо! – улыбка девушки вянет. – Всего вам доброго!

На этом все. Интерес к нам тут же потеряли и даже к выходу не стали провожать.

«НЕ КРИЧАТЬ, НЕ ПРИСТАВАТЬ»

Как нам позже объяснили сами сотрудники, у чайной изменился подход к обучению. Если раньше промоутерам, как писали городские СМИ, рекомендовали вести себя агрессивно, обязательно стараться установить с прохожим тактильный контакт – взять за руку, дотронуться до одежды – то теперь этого нет и в помине.

- Наоборот, советуют вести себя максимально аккуратно, - рассказал «КП» один из уличных зазывал, Павел (имя изменено – прим.ред.). – Улыбаться, не кричать, не приставать. Если отказывают – не настаивать.

Сейчас, по словам нашего собеседника, в Петербурге работает три чайных: одна на Лиговском и две на Невском. Причем из подворотни возле базилики Святой Екатерины, где «обитали» самые агрессивные зазывали, компания, судя по всему, съехала: по крайней мере мы нашли там только запертую дверь и затянутые тряпками окна.

- Нас вообще тут много работает, - рассказал Павел. – Мы перемещаемся от точки к точке. Ребята все молодые – мне 15, например, другим тоже где-то от 15 до 19 лет.

Ставка неплохая – в час ребята зарабатывают от 200 до 400 рублей. Причем смена, уточняет Павел, может длиться «сколько угодно».

Обстановка в чайной действительно уютная. Неудивительно, что многие ведутся на "уникальное предложение".Фото: Артем КИЛЬКИН

Подведем итог: на первый взгляд, компания сделала выводы из памятного инцидента с полицией. Навязчивость никуда не делась, а вот агрессии поубавилось. Мы специально понаблюдали за промоутерами некоторое время – и ни разу ни один из них не попытался схватить кого-то, загородить дорогу или потащить в чайную силой.

Так что ходите по Лиговскому спокойно, дамы и господа. Но чай от греха подальше лучше пейте дома.

ОФИЦИАЛЬНО

Вячеслав СТЕПЧЕНКО, пресс-секретарь ГУ МВД России по Санкт-Петербургу:

- В апреле этого года несколько граждан были задержаны после массовой драки на Невском проспекте (тогда вблизи базилики Святой Екатерины схлестнулись художники, торгующие картинами, и пресловутые «чайные промоутеры» - прим. ред.). В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». На данный момент больше никаких обращений в полицию, связанных с деятельностью «чайных промоутеров», не поступало.