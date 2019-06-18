Ученые из университета ИТМО научились создавать «невидимые» частицы

Настоящий прорыв в науке совершила на днях международная группа физиков. Они открыли новые возможности для управления светом – причем в наномасштабе. Это позволит создавать новые типы сенсоров и голограмм, а также объекты, которые будут… невидимыми. В состав группы вошли и наши соотечественники – ученые из петербургского университета ИТМО.

- Все дело в том, что некоторые частицы могут рассеивать свет только в боковом направлении, - рассказали «КП» в университете. – А рассеивание вперед и назад подавлять. За счет этого эффекта решетки и метаповерхности из таких частиц могут быть полностью невидимыми.

Работы над управлением светом велись учеными около года. Фото: университет ИТМО

Чтобы добиться такого результата, ученые обратились к так называемому эффекту Керкера, при котором объект рассеивает свет только вперед, по направлению от источника. У этого эффекта есть противоположный – когда свет рассеивается в обратном направлении, к источнику. Совместив их, физики получили частицу, которая рассеивает свет не вперед и не назад, а только вбок. В результате внешние поля частицы начинают подавлять друг друга, а внутренне поле – наоборот, только усиливается. При этом поверхность, собранная из таких частиц, будет невидимой – представьте себе, какие перспективы это открывает!

- Исследование началось около года назад, - отмечает один из авторов проекта, руководитель международной научной лаборатории «Нанооптомеханика» университета ИТМО Александр Шалин. – Поначалу мы работали совместно с Австралийским национальным университетом и Лазерным центром Ганновера в Германии. На следующих этапах к нам подключились соавторы из университета Бен-Гурион в Израиле. Эксперименты проводились на базе ИТМО.

Один из авторов проекта - руководитель международной научной лаборатории «Нанооптомеханика» Университета ИТМО Александр Шалин. Фото: университет ИТМО

Такое серьезное объединение сил, по словам Шалина, позволило не только получить отличные результаты, но еще и обойти китайских коллег, работавших над похожей проблемой.

Все теоретические выкладки ученые подтвердили экспериментами. В скором времени результаты этих экспериментов будут опубликованы в крупнейших научных журналах мира.