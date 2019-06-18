2019-06-18T09:34:27+03:00
Спорт

Я не идеален: Семак сходил на шоу «Вечерний Ургант» и разбил мячом фото Дзюбы

В эфире программы главный тренер «Зенита» рассказал о семье, футболе и вегетарианстве
Петр КИБЕР
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Сергей Семак стал гостем шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о семье, футболе и вегетарианстве.Сергей Семак стал гостем шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о семье, футболе и вегетарианстве.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербург в кубе. Главный шоумен России, петербуржец Иван Ургант в петербургской студии шоу «Вечерний Ургант» поговорил с тренером петербургского же «Зенита» Сергеем Семаком. В эфире программы наставник сине-бело-голубых рассказал о футболе, о собственной семье и о Санкт-Петербурге.

- Я не идеальный семьянин, не идеальный отец и никакой не идеальный тренер, - заявил Семак в ответ на просьбу Ивана Урганта сказать о самом себе что-нибудь плохое.

Главный тренер петербургского "Зенита" рассказывает петербурржцу Ивану Урганту о Петребурге. Фото: кадр с видео шоу "Вечерний Ургант"

Главный тренер петербургского "Зенита" рассказывает петербурржцу Ивану Урганту о Петребурге. Фото: кадр с видео шоу "Вечерний Ургант"

Что касается семьи, то больше всего ведущего интересовало, как живут дети и домашние питомцы Сергея и его жены. Учитывая, что у четы восемь детей и пять собак, вопрос был не праздным.

- У нас три квартиры в одном подъезде. Так все и помещаемся, но очереди в ванную по утрам - проблема. С собаками гуляем по очереди, - рассказал тренер «Зенита».

Мало кто знает, но Сергей Семак и его жена вегетарианцы. Впрочем, своих детей они не заставляют соблюдать жесткую диету и позволяют им есть мясо при желании.

Кроме этого Семак рассказал, что о чемпионстве «Зенита» стало известно, когда команда летела домой.

- Пилот узнал результат другого матча, объявил нам и мы поняли, что стали чемпионами. Танцевали в самолете все, даже те, кто не умеет, - поведал Сергей Богданович.

Семак мячом разбил потрет Артема Дзюбы. Фото: кадр с видео шоу "Вечерний Ургант"

Семак мячом разбил потрет Артема Дзюбы. Фото: кадр с видео шоу "Вечерний Ургант"

А на последок Семак отомстил Артему Дзюбе. Тот, когда был в гостях на шоу Урганта, мячом попал в портрет тренера и разбил его. Теперь то же самое предложили сделать и наставнику «Зенита».

- Я не сержусь на него. Зная Артема, уверен, что если бы он целился в меня, то не попал бы, - заявил Семак, но со второго раза разнес фото нападающего.

А больше всего болельщикам «Зенита» польстило то, что Петербург по мнению Семака оказался красивее Парижа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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