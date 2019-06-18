2019-06-18T15:29:52+03:00
Общество

Треть пломбира на прилавках петербургских магазинов оказалась подделкой

В образцах мороженого, проверенного специалистами «Общественного контроля», молочный жир был заменен растительным
Петр КИБЕР
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Треть пломбира в петербургских магазинах - подделка.Треть пломбира в петербургских магазинах - подделка.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Лето - горячая пора для продавцов мороженого. В жару сладкое лакомство разлетается моментально. Но не все производители ведут себя честно. В погоне за прибылью они не только взвинчивают цены (стоимость стаканчика доходит до 100 рублей!), но и заменяют молочный жир дешевым растительным. Так, треть из проверенного пломбира оказалась подделкой.

- Исследование, проведенное Санкт-Петербургской общественной организацией потребителей «Общественный контроль», показало, что в трех образцах из десяти, содержатся растительные жиры, не заявленные в составе на этикетке, - сообщает пресс-служба организации.

Чтобы общественников никто не упрекнул в нечестности, исследование проводилось на базе лаборатории ФБУ «Тест-С.-Петербург». Для того, чтобы узнать какое мороженое качественное, а какое нет, были куплены десять образцов пломбира. Весь пломбир проверили специалисты.

Пальмовое масло дорогое, но молоко еще дороже

Сначала о хорошем - большинство пломбира оказалось качественным. Его смело можно покупать и употреблять в пищу. Главное, чтобы упаковка была целой и герметичной. Также после покупки мороженое нельзя повторно замораживать. В остальном - ешьте на здоровье.

Но три образца из десяти вызвали серьезные претензии у проверяющих. В них вместо молочного жира больше половины занимал растительный.

Качественное мороженое дешево стоить не может. Фото: "Общественный контроль".

Качественное мороженое дешево стоить не может. Фото: "Общественный контроль".

- Больше всего пальмового масла оказалось в стаканчике «Снежное лакомство» (собственная торговая марка сети магазинов «Магнит») производителя ООО «Вологодское мороженое» из Вологды. Содержание молочного жира оказалось всего 20 процентов - в пять раз меньше нормы, - сообщают эксперты «Общественного контроля».

Следующим в списке стало мороженое торговой марки «Лента» от одноименной сети, произведенное ЗАО «Холод – Славмо» из Петрозаводска. В нем нашлось лишь 30 процентов молочного жира. Остальное - заменители.

Третьим оказался шоколадный пломбир в вафельном стаканчике от «Новгородского хладокомбината». Здесь растительного жира оказалось меньше, но все же 40 процентов это тоже очень много.

Хорошее дешевым не бывает

В итоге ни один из указанных образцов нельзя назвать качественным. Другими словами - фальсификат. Впрочем, не во всем стоит винить производителей. Иногда заказчик требует сделать продукт по низкой цене. Настолько низкой, что выполнить условия без нарушений просто невозможно.

- Качественный пломбир не может стоить 25 рублей, ведь сырье дорогое. Приходится идти на уловки, - говорит заведующий кафедрой технологии мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом Университета ИТМО, профессор Александр Ишевский.

Все образцы, прошедшие проверку, продавались в магазине не меньше, чем за 40 рублей. И покупатели это должны понимать.

На заметку:

Хороший пломбир, прошедший проверку «Общественного контроля»: «ГОСТовский» (ООО «Хладокомбинат № 3», Свердловская область), «Русский холод» (ООО «Лагуна Койл», Московская область), «Настоящий пломбир» (ИП Шибалинская А.А., Нижегородская обл.), «Невский стаканчик» (ООО «Богородский хладокомбинат», Московская область), «Советские традиции» (ООО «Рамоз», Ярославская область), «Как раньше» (ООО «Петрохолод», Санкт-Петербург) и «КубАрус» (ООО «КубаньРус-Молоко», Краснодарский край).

А вот и список фальсификата: «Снежное лакомство» (собственная торговая марка сети магазинов «Магнит») производителя ООО «Вологодское мороженое» из Вологды. «Лента» (ЗАО «Холод – Славмо», Петрозаводск) и шоколадный пломбир в вафельном стаканчике от «Новгородского хладокомбината».

ИСТОЧНИК KP.RU

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