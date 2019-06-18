«На руках сильные порезы, может, отбивался»: Врачи почти неделю пытаются спасти старшего сына хоккеиста Соколова

Сегодня отпустили на свободу 15-летнего сына известного хоккеиста Максима Соколова. Антон (имя подростка изменено, - примеч.ред.) был помещен в спецприемник для несовершеннолетних по подозрению в убийстве собственной матери. Напомним, трагедия в загородном коттедже Соколовых произошла 13 июня 2019 года. Кто зарезал 45-летнюю Ирину – до сих пор не понятно. Рядом с ней в тот момент были лишь сыновья.

Сразу после трагедии Антона арестовали, а Максима Соколова-младшего в тяжелейшем состоянии доставили в больницу. На теле молодого человека были ножевые ранения. Откуда они – тоже неизвестно, ведь результаты экспертиз еще не завершены.

Изначально была версия, что нападение на Ирину устроил как раз старший сын бывшего вратаря СКА Максим Соколов. Такие показания давал его брат. В полиции он заявил, что тот обезумел, набросился на мать и грозился убить его. Антон ему сказал: «Максим, не надо, я же тебя люблю», и после этой фразы сердце начинающего хоккеиста якобы дрогнуло - он пощадил Антошку и... попытался уйти из жизни, но выжил.

Но во время допроса Антон стал путаться в показаниях, из-за чего его перевели в ранг подозреваемого. Но сегодня, 18 июня, его освободили из спецприемника.

- Учитывая, возраст и характеристику подозреваемого принято решение отпустить его на свободу, - сообщили КП-Петербург в СУ СКР по Ленинградской области.

Следователи не стали ходатайствовать перед судом об аресте парня. А вот состояние Максима Соколова сейчас волнует не только его близких, врачей, но и следователей. Ведь как только игроку СКА-1946 станет лучше, его допросят, и, возможно, сразу после этого в этой криминальной драме появится больше подробностей. Но пока Соколов-младший в реанимации. Он привязан к кровати и находится под успокоительными препаратами.

- Он в сознании, но общаться со следователями не может, - рассказал «КП» - Петербург» источник. - У него порезаны руки, видимо, оборонялся, пальцы в шрамах, поэтому даже письменно ответить на вопросы не представляется возможным. Говорить тоже не может – в гортани у него трубка. Лежит под седативными препаратами. Поэтому нельзя сказать, что он ясном сознании и может отдавать отчет тому, что говорит.

Отец братьев, естественно, тяжело переживает случившееся, но поспешных выводов не делает. Известный спортсмен ежедневно навещает и Максима в больнице, и старшему помог, наняв компетентного адвоката.

- Приходит к нам каждый день, сегодня вот уже был, - рассказывают в больнице. - Ходит понурый. Сидит тут, голову опустив. Ну а что ему еще остается делать?