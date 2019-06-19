Вьетнамская кухня, вареные крабы и стена с комиксами: каким стал после реконструкции Василеостровский рынок

В прошлое воскресенье, спустя почти год с начала ремонта, открылся обновленный Василеостровский рынок на Большом проспекте 16. Открылся и… оставил людей в недоумении. От рынка как такового – с прилавками, крикливыми продавцами и бойкой торговлей – мало что осталось. Теперь почти все пространство занимает "фуд-холл" с ресторанами, столиками и прочим. Молодежи нравится, старшее поколение не в восторге.

МИНУТКА ИСТОРИИ

Василеостровский (он же Андреевский) рынок – один из старейших в Петербурге. Появился он еще в 30-х годах восемнадцатого века и первоначально представлял собой несколько рядов деревянных лавок неподалеку от церкви Андрея Первозванного. Позже на этом месте появился каменный павильон, в начале девятнадцатого века к нему пристроили остекленный корпус, в котором торговали мясом, рыбой, овощами и фруктами, которые привозили крестьяне из пригородов.

Так Василеостровский рынок выглядел до реконструкции. Фото: cityguide-spb.ru

В таком виде рынок существовал до конца 1950-х. В советскую эпоху его передвинули на нынешнее место – Большой проспект Васильевского острова, дома 14-16 – перестроили, а старый корпус разобрали.

В таком виде рынок и сохранился до наших дней. Ассортимент ничем особенным не выделялся – за исключением, пожалуй, большого рыбного отдела – цены тоже держались на общегородском уровне. У жителей Васильевского острова торговая площадка оставила неоднозначные эмоции: кто-то вспоминает свежий хлеб и дешевую зелень, кто-то – плесневелые помидоры, которые могли загнать под видом свежих.

Одной из местных "достопримечательностей" считался большой цветочный базар. Фото: cityguide-spb.ru

Когда в декабре 2018 года Василеостровский рынок закрыли на реконструкцию, народ заволновался. Слухи ходили самые разные: говорили, что на месте базара построят отель, ресторан или гольф-клуб, а местным жителям только и останется, что отовариваться в дорогих супермаркетах или мотаться на Сенную. Объяснение владельцев площадки ситуацию только больше запутало: оказалось, что на месте рынка планируют создать «общественное пространство» с «фудхоллом» и «современными активностями». Как это будет выглядеть на практике, мало кто представлял.

«НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО ТУТ СДЕЛАЛИ»

И вот, наконец, первый этап реконструкции завершился. Прихватив с собой фотоаппарат, мы отправились на обновленный Василеостровский рынок.

- Не понимаю, что тут сделали, - признается нам Антонина Семеновна, жительница Васильевского острова. – Раньше было все хорошо, все понятно: вот рыночек, вот тут мясо продают, тут овощи. А теперь что?

Молодежи нравится. Единственное - дороговато и не хватает посадочных мест.Фото: Олег ЗОЛОТО

И в самом деле – что? За стеклянной дверью – никаких лотков, никаких продавцов и прилавков. Все свободное пространство (целых 800 квадратных метров) занято кафе и маленькими ресторанчиками, стульями и столиками. Ассортимент впечатлят: тут тебе и вьетнамская кухня, и итальянская, вон вареные крабы лежат, а вот во льду зарыт пластиковый стаканчик со свежим салатом оливье. Дальняя стена оформлена под страницу из комиксов - черно-белые рабочие рассказывают, что скоро ее разберут и продолжат реконструкцию. Народу, несмотря на рабочее время, уйма – кое-где, чтобы пройти от стены к стене, приходиться неловко прижиматься к столикам. Все в основном молодые – пара женщин с благородной сединой в волосах явно выглядят растерянными и торопятся на выход.

Обновленный рынок пользуется популярностью.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Хорошее место, - охотно делятся с корреспондентом «КП» присутствующие. – Дороговато, правда – средний чек где-то на 700 рублей тянет. И места мало – если не угадать со временем, свободный столик можно и не найти. Каждый день тут обедать явно не будешь, а вот в выходные прийти с друзьями, посидеть – как раз то, что нужно.

Особенно новая концепция обрадовала тех, кто живет на Васильевском острове.

- У нас вообще таких заведений маловато, - рассказывает Марина, финансист. Вместе с подругой Марией она заскочила сюда в обеденный перерыв. – Есть какие-то кафешки, ресторанчики, но они все разрозненные. А тут – все в одном месте.

На фуд-холле работают 14 кафе и ресторанов. Еще две только готовятся к открытию.Фото: Олег ЗОЛОТО

НЕ ДЛЯ СРЕДНЕГО КОШЕЛЬКА

После недолгих блужданий по фуд-холлу нам удалось найти и торговую зону. Она пока совсем небольшая, но чистая и опрятная. Вход – отдельный, с улицы. Ассортимент – как на любом сельскохозяйственном рынке: мясо, овощи, фрукты; обязательный прилавок с сушеными травами у ближней стены. Правда, здесь, в отличие от ресторанного корпуса, посетителей почти нет. А те, кто интереса ради заглядывают, надолго не задерживаются.

Торговая площадка тоже осталась - пока маленькая, но в будущем ее расширят.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Дороговато, - с сожалением качает головой пенсионерка Татьяна Васильевна. – И ассортимент небольшой. Я, например, приехала за цветами – раньше здесь летом открывалась целая ярмарка. А сейчас только продукты остались.

Цены, действительно, не для среднего кошелька: килограмм говядины обойдется в 450 рублей, килограмм маленьких желтых яблок – 150, столько же просят за щепотку экзотических специй. Правда, можно торговаться: продавцы охотно сбивают цену на 50 рублей и больше.

Цены - не для среднего кармана. Но владельцы площадки обещают их снизить.Фото: Олег ЗОЛОТО

ТОРГОВЛЯ ПОЙДЕТ В АВГУСТЕ

Впрочем, владельцы площадки уверяют - существующая торговая зона маленькая и недешевая потому что временная.

- У нас сейчас в работе целое крыло – порядка тысячи квадратных метров площади, - рассказывает Екатерина Прочувайлова, бренд-менеджер проекта «Василеостровский рынок». – Там разместятся торговые ряды – мы планируем 45-50 продуктовых лавок на 90-95 торговых мест.

В крыле, где планируют разместить торговые ряды, сейчас продолжается реконструкция.Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам нашего собеседника, в полную силу обновленный рынок должен заработать в середине или в конце августа. Но и после этого его продолжат наполнять разными активностями: возле фуд-холла появится открытая терраса, во внутреннем дворике откроются летние фермерские базары с ягодами и грибами. В перспективе из всего этого должно получиться полноценное общественное пространство, где можно будет и затариться продуктами, и перекусить, и просто посидеть на свежем воздухе.

- Что касается ценовой политики – мы планируем сделать цены такими же, как в среднем по ритейлу, - отмечает Екатерина. – Чтобы у покупателя был объективный выбор: поехать, например в сетевой супермаркет или заглянуть к нам. Для этого стараемся заключать прямые договоры с производителями, чтобы избавиться от цепочки перекупщиков, которые, в основном, и поднимают цены.

Что из этого получится в итоге - покажет время. Сама по себе концепция, как нам кажется, удачная - по крайней мере общественных пространств, перестроенных из старых рынков, в Петербурге больше нет. Не подвело бы только исполнение.