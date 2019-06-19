Как выбрать вуз

Мы предлагаем читателям шестой выпуск колонки, посвященной проблеме выбора вуза. Ее ведущий - самый опытный и один из самых успешных ректоров России. Достаточно сказать, что конкурс в возглавляемый Александром Сергеевичем вуз достигает в последние годы 150 человек на место, а выпускников СПбГУП уже около двадцати лет практически невозможно найти в списках безработных.

- Давайте представим, что родители и выпускник уже определились с выбором будущей специальности, оценили свои финансовые возможности и выбрали город для учебы. Как выбрать конкретный вуз?

- Чиновники сферы образования восторгаются тем, что люди получили возможность заочного выбора вуза по его сайту. А я убежден, что так поступать в любом случае нельзя. Иногда сайты - одно, а вузы в реальности - совсем другое. Даже иногородним стоит заранее приезжать в выбранный город и ходить по разным вузам, где есть интересующая специальность. Тем более тем, кто в этом городе живет.

Смотреть абсолютно все: библиотеку, лекционные и компьютерные залы, учебные аудитории и рекреации, спорткомплекс, столовые и кафе, помещения для самостоятельных занятий, включая творческие. Обратить внимание на систему безопасности: есть ли возможность проникновения в вуз посторонних, насколько студенты защищены от непрошеных гостей.

Разумеется, в помещениях должно быть чисто, тепло, светло, приятно находиться. Иногда приходишь в вуз и сразу понимаешь, что деньги в его материальную базу вложены огромные, а эмоциональное ощущение создано неприятное - как на вокзале: по коридорам ходят люди в шапках, верхней одежде, на лицах - напряжение…

Эмоциональная атмосфера - чрезвычайно важная характеристика вуза. В ряде случаев решающая в плане качества образования. Дело в том, что по каждой специальности в Петербурге найдется несколько вузов с очень сильным и примерно равным по статусу составом профессуры, но включены в работу преподаватели по-разному. А кое-где вообще не включены. Имитируют деятельность, живя при этом какой-то своей, иной жизнью. Внимание к студентам, забота о них, а в ряде случаев и требовательность в этой связи имеют особое значение.

В некоторых вузах и студентам, и преподавателям необязательно ходить на занятия. Тогда какая разница, доктор наук и автор учебников преподает или «неостепененный», случайный человек…

- Разве не должен вуз позволять студенту подрабатывать во время учебы?

- Для желающих подработать существует заочное обучение. Увы, многие и на дневном отделении стремятся практически с самого начала учебы устроиться на работу. И не только из-за денег. Считают, что это даст дополнительные шансы на хорошее трудоустройство после получения диплома. К сожалению, эта идея порочна. В первые годы после вуза практический опыт действительно помогает, но позднее пробелы в знаниях не позволят достаточно успешно двигаться по карьерной лестнице. Без кругозора и фундаментальной подготовки одного знания практики для руководящей работы недостаточно.

В общем, если поймете, что в учебном заведении бывать на занятиях необязательно, советую держаться от этого вуза подальше.

- Так что же, совсем не следует обращать внимание на сайты вузов при выборе места учебы?

- Нужно смотреть и на сайты, но нельзя принимать окончательное решение только на их основе. Через неделю поговорим об этом подробнее.