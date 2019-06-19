Юрист от всех болезней: зачем пациентам правовая помощь?

БОЛЕЕТЕ? У ВАС СТРЕСС

Все болезни от нервов – эту расхожую фразу знает каждый. Но мало кто задумывается, что стоит за ней на самом деле.

- Мы давно обратили внимание: многие болезни начинаются на фоне стресса, - говорит доктор медицинских наук, основатель сети клиник «Оригитея» Марият Мухина. – При этом стресс может быть либо психологический, межличностный, либо, так называемый, юридический, когда человека беспокоят какие-то не разрешенные правовые проблемы.

Марият Мурадалиевна приводит пример из своей практики: у нее в центре лечилась пациентка, которую полгода не могли вывести из состояния стресса!

- У нее зимой на одной из развлекательных площадок города погиб муж, - рассказывает доктор Мухина. – И все это время она безуспешно выясняла отношения с администрацией этой площадки. Она все время находилась в напряжении. На фоне колоссального стресса у нее реально сковало спину, суставы. Появились спазмы, поперечные мышцы стали выдавливать позвоночные диски – это механизм возникновения спинных грыж. И мы решили подключить… юриста. Причем, бесплатно. Он помог ей решить проблему и процесс восстановления здоровья пошел полным ходом.

Такой формат работы Марият называет «медико-правовыми консультациями».

- Я призываю все медицинские центры подумать об этом, - попросила врач в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». – Ведь многие болезни, которые никак не удается вылечить, зависят от психологических и юридических проблем человека. Чтобы целостно привести организм в норму, нужно воздействовать со всех сторон, гармонизировать все сферы жизни. Именно поэтому у нас теперь в рамках первого бесплатного амбулаторного приема совместно с психологом человека консультирует юрист. Он подсказывает, в каком направлении человеку двигаться, правильно ли действуют его юристы или адвокаты. Еще одно мнение – всегда полезно. И мы видим результаты нашего ноу-хау.

Правда ли, что все болезни от нервов? И чем пациентам могут помочь юристы?.Что делать с фигурой, которая не успела прийти в форму к лету и можно ли за час помолодеть на 10 лет? Можно ли вылечить косоглазие иглорефлексотерапией? Кому полезна биофотонная терапия и что поражает лазерная волна? Почему в медицине так важны консилиумы? Говорим в программе Здоровый разговор на радио Комсомольская правда в Петербурге с доктором медицинских наук, основательницей клиник Оригитея , дерматологом, рефлексотерапевтом, физиотерапевтом, Марият Мухиной.

МИНУС ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЗА ЧАС

Стресс, как известно, влияет не только на наше здоровье, но и на нашу внешность. Часто нервничающий человек быстрее стареет, набирает лишний вес – «заедает» нервы. Но c восстановлением красоты сейчас все проще: современные технологии позволяют не ходить месяцами к косметологу, а помолодеть на десять лет буквально за час.

- Для омоложения мы используем новый аппарат, - рассказывает Мухина. – Метод называется биофотонная или же фотодинамическая терапия. Это уникальная лазерная волна, которая поражает измененные генетические или биологические клетки. То есть, клетки с неправильной генетической природой или старые клетки начинают отмирать. Ну и, конечно, наша любимая кетгут-терапия: по точкам ставятся хирургические нити – кетгут-нити. Делается это с обезболиванием, быстро, не больно, безвредно. И работают они очень долго. И вес снизится, и эффект лифтинга – подтяжки лица и тела - получится.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В конце мая прошел форум «Лучшие социальные проекты России» - одно из самых масштабных мероприятий в сфере корпоративной социальной ответственности. На нем клиника «Оригитея» получила награду за свой социальный проект «Открытое сердце». Детей до 12 лет с тяжелыми заболеваниями здесь лечат бесплатно.

- Акупунктура мощно воздействует на все рефлекторные центры, - объясняет Мухина. – Ее методы очень хорошо помогают детям с ДЦП, аутизмом, энурезом, заиканием, логоневрозом – и так далее. Мы лечим по нашим методикам и сахарный диабет у детей. К нам приходят те, кому положено 120 единиц инсулина в день, мы их выводим на 20-30 единиц. И это не альтернативные методы: иглорефлексотерапевт – это официальная специальность. У нас есть разработанные методики, запатентованные, которым мы обучаем и других врачей.

Как делается интимная пластика кетгутовыми нитями? Как с помощью подтяжки зоны рук улучшить работу сердца? Какие болезни можно вылечить иголками? Об этом и многом другом слушайте в программе «Здоровый разговор» с Марият Мухиной на радио «Комсомольская правда».

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с Марият Мухиной 00:00 00:00

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