«Гиги за мозги»: Петербуржцы получат бесплатный интернет за чтение книг

В прошлом году «Билайн» запустила для своих клиентов программу по осознанному потреблению интернета. За время, проведенное с пользой, абонентам дарят бесплатный интернет. Началось все с акции «Гиги за шаги». Пользователи стали зарабатывать дополнительные гигабайты на пеших прогулках. Затем появились предложения «Гиги за сон» и «Гиги за детокс».

- Осознанность – это актуальный тренд. В прошлом году наша компания задумалась, как помочь людям жить активно, долго, счастливо и чувствовать себя хорошо, - рассказывает исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду Билайн Ирина Лебедева.

- За прошедшее время к акциям присоединились около одного миллиона пользователей. Это колоссальная цифра и крутой отклик.

Останавливаться на этом компания не стала. В жизнь пользователей сети они решили внедрить еще одну полезную привычку – чтение. С июня 2019 году «Билайн» запустили акцию «Гиги за мозги».

- Книга хороша тем, что является профилактикой стресса. А это – одна из самых главных проблем 21 века. Кроме того, чтение тренирует память и защищает от болезни Альцгеймера, говорит Ирина Лебедева. - Нам еще в детстве говорили, что книга – это лучший подарок. Но, кажется, не все выучили этот урок. В рейтинге самых читающих стран Россия занимает лишь седьмое место. При этом книги читают около 30-40 процентов населения.

«НА СВЯЗИ С КНИГОЙ»

Инициативу оператора поддержал сервис Bookmate. Ежедневно их библиотекой сервиса пользуются тысячи людей более чем в 20 странах мира. На «полках» приложения можно найти литературу на любой вкус: от классики и фантастики до нон-фикшна и пособий по саморазвитию. Всего около 1,5 миллионов изданий.

- Читать с телефона очень удобно. Я бы сказал, это единственный способ оставаться на связи с книгой. Такой современный мир, - говорит генеральный директор Bookmate Андрей Баев. – Основная задача нашей компании — сделать так, чтобы люди больше читали. Мы хотим добиться того, чтобы человек возвращался к чтению в любой возможный промежуток времени- в метро или в очереди в кино.

Условия акции максимально просты. Полчаса чтения в день добавляют 50 МБ трафика или 1 час интернета, которым можно делиться с другими устройствами.

- А ведь можно еще ходить, спать и отдыхать от телефона. «Гиги» по всем программам суммируются. Тот, кто пользуется всеми четырьмя услугами, может получить до 7,5 ГБ бесплатного интернета. Примерно столько в среднем клиенты компании и тратят.

Чтобы присоединиться к акции, абоненту нужно установить приложение «Мой Билайн» или обновить его, подтвердить свое участие и далее следовать инструкции. Есть два варианта: бесплатные книги (их около 80 тысяч) и те, что доступны по подписке. Оформить ее клиенты Билайн смогут по специальной цене – 199 рублей. Для остальных эта сумма – 499 рублей в месяц.

- Платный доступ распространяется на книги, которые защищены авторским правом, - объясняет Баев. - По закону, должно пройти 80 лет со дня смерти автора, чтобы произведения стали общественным достоянием.

Планируется, предложение будет доступно до конца 2019 года. Однако не исключено, что компания продлит акцию.

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