2019-06-20T17:16:52+03:00
Политика

Владимир Путин: «В Нахимовское училище в Петербурге могут начать принимать девочек»

Уже готовится соответствующее решение
Сергей ВОЛЧКОВ
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Готовится решение по возможному поступлению девушек в Нахимовское училище.Готовится решение по возможному поступлению девушек в Нахимовское училище.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Похоже, в самом скором времени в стройные ряды курсантов Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге вольются представительницы прекрасного пола. Об этом на прямой линии заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос 13-летней Даши Рогозиной из города Иваново.

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- Владимир Владимирович, я хотела бы служить Родине в роли военно-морского офицера, - написала она президенту. – Но, к сожалению, в Нахимовское училище девочек не принимают. Возможно, это только пока?

Путин юную «морячку» успокоил: по его словам, уже сейчас готовится решение, которое позволит принимать в знаменитое училище девочек. А в Петербурге в связи с этим даже строится некая «новая площадка».

Владимир Путин - о российском оружии.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

- Я могу ошибаться, конечно, - тут же, впрочем, уточнил президент. – Но, надеюсь, после того, как я об этом сказал, Шойгу (министр обороны России – прим.ред.) среагирует.

В самом Нахимовском училище оперативный комментарий предоставить не смогли. Не прояснили ситуацию и в пресс-службе Западного военного округа. Однако новой площадкой, о которой упомянул президент, вполне может оказаться пансион воспитанниц министерства обороны на Бычьем острове – филиал аналогичного учреждения в Москве. Сейчас пансион, в котором смогут обучаться 500 воспитанниц, еще строится. Завершить работы планируют к августу, а первых учениц он примет 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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