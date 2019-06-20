Владимир Путин: «В Нахимовское училище в Петербурге могут начать принимать девочек»

Похоже, в самом скором времени в стройные ряды курсантов Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге вольются представительницы прекрасного пола. Об этом на прямой линии заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос 13-летней Даши Рогозиной из города Иваново.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/715688" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о самых острых темах «Прямой линии».Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

- Владимир Владимирович, я хотела бы служить Родине в роли военно-морского офицера, - написала она президенту. – Но, к сожалению, в Нахимовское училище девочек не принимают. Возможно, это только пока?

Путин юную «морячку» успокоил: по его словам, уже сейчас готовится решение, которое позволит принимать в знаменитое училище девочек. А в Петербурге в связи с этим даже строится некая «новая площадка».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/715758" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о российском оружии.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

- Я могу ошибаться, конечно, - тут же, впрочем, уточнил президент. – Но, надеюсь, после того, как я об этом сказал, Шойгу (министр обороны России – прим.ред.) среагирует.

В самом Нахимовском училище оперативный комментарий предоставить не смогли. Не прояснили ситуацию и в пресс-службе Западного военного округа. Однако новой площадкой, о которой упомянул президент, вполне может оказаться пансион воспитанниц министерства обороны на Бычьем острове – филиал аналогичного учреждения в Москве. Сейчас пансион, в котором смогут обучаться 500 воспитанниц, еще строится. Завершить работы планируют к августу, а первых учениц он примет 1 сентября.