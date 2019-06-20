«Нужна ваша помощь»: Знаменитый кот-строитель с Лахта-центра срочно ищет доноров

Рыжий строитель небоскреба Лахта-центр в Петербурге, усатый кот Фокс заболел. Только недавно он поздравлял в Instagram подписчиков с праздниками и делился милыми фотографиями, как вдруг появилась такая тревожная весь. Как снег на голову, да еще и посередине жаркого летнего дня. Уже поздно вечером в среду, 19 июня, на странице в соцсети кота появилась запись с криком о помощи.

- Помогите, пожалуйста. У меня низкий гематокрит (соотношение форменных элементов крови к жидкой части). Я обезвожен и меня будут капать, на фоне этого будет ещё сильнее снижаться гематокрит. На основании низкого гематокрита у меня анализ на кровепаразитов, которые могли стать причиной снижения, - рассказал о проблеме Фокс.

Фоксу нужно переливание крови и операцияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кот находится в ветеринарной клинике. Врачи взяли у него все анализы, для того чтобы определить причину резкой анемии. Сейчас хвостатому нужна операция, а перед этим переливание крови. Причем, донор требуется срочно – взрослый кот 3-7 лет с нормальным весом и прививками.

Петербуржцы, подписанные на кота, переполошились. Донора нашли очень быстро и не одного.

- Спасибо всем за отклики! Уже очень много неравнодушных людей едут ко мне на помощь! Осталось дождаться результата совместимости групп крови.

Помочь коту вызвались десятки человек. Многие предлагают перечислить деньги на лекарства или поделиться хорошим ветеринаром. Коты в приютах для животных тоже выражают готовность помочь своему собрату и поделиться здоровой кровью.

«КП-Петербург» внимательно следит за развитием событий и желает коту-строителю Фоксу скорейшего выздоровления.