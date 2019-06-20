Новая разметка «вафля» на перекрестке в Петербурге: Специалисты рассказали, что это значит и какой штраф за нее полагается

Непривычная для Северной столицы разметка «вафля» – желтые пересекающиеся линии - появилась утром 20 июня на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Орбели. Главная задача ноу-хау - разгрузить дороги по время заторов. Согласно правилам дорожного движения, водитель не должен выезжать на перекресток с «вафлей», если там образовалась пробка. Ведь известно, что автомобилисты соблюдают требование через раз: кто-то торопится, кто-то не замечает, что уже попал в критическую зону.

Что значит «вафельница» на перекрестке и какой штраф светит водителю машины, заехавшего на нее, в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» рассказал начальник сектора дорожной разметки СПб ГКУ «ДОДД» Михаил Гусев.

- Сегодня на дорогах появляется множество новых техсредств организации дорожного движения. Одна их таких – разметка 1.26 «вафля», - поясняет Гусев. - Экспериментально она появилась на дорогах России в 2015 году. Первым стал Московский регион. В 2018 году ее внесли в правила дорожного движения и ее начали использовать по всей России.

Разметку наносят с применением желтого холодного пластика. Фото: пресс-служба правительства Петербурга.

В Петербурге проект только начали реализовывать. «Вафля» на Светлановском стала первой. Еще две появятся в Петербурге до 1 сентября. Клетчатую разметку нанесут на перекрестках Полюстровского и Пискаревского проспектов, а также Богатырского и Коломяжского.

- Это места, где есть трудности проезда транспорта, - объясняет Михаил Гусев. – Автомобилисты создают затор, и в поперечном направлении машинам не прорваться через пробку.

Одно из преимуществ разметки «вафля» в том, что дорожники используют для ее нанесения холодный пластик. Коэффициент сцепления у него гораздо выше, чем у материала разметки на пешеходных переходах. К тому же, он ярче и долговечнее. Технология современная и дорогостоящая. Один перекресток обходится городу примерно в 120 тысяч рублей.

Нарушение ПДД грозит автомобилистам штрафом. Тем, кто создает помехи другим участникам движения в «желтой» зоне, придется выложить тысячу рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сергей Радько, автоюрист: «Проехать перекресток бывает просто невозможно»

- К такой разметке я отношусь неоднозначно. Мне кажется, все эти придумки – борьба не с причиной, а со следствием. «Вафля» появилась для того, чтобы люди не выезжали на занятый перекресток. А почему они это делают? Это происходит, потому что у нас загружены улицы, светофоры работают некорректно. Проехать перекресток бывает просто невозможно. Поэтому иногда людей будут наказывать за то, что не всегда есть возможность пересечь его нормально. Есть еще один вариант развития событий: водители будут опасаться заезжать на вафельный перекресток. Тогда «забьются» все прилегающие улицы.