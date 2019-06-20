2019-06-20T19:34:34+03:00
Общество

Метро будущего: Новый вагон с «умными» окнами презентовали на SmartTransport 2019 в Петербурге

Северная столица принимает международный транспортный форум
Полина ЖУКОВА
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Макет нового вагона для петербургского метро презентовали на транспортном форуме.Макет нового вагона для петербургского метро презентовали на транспортном форуме.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Метро будущего – это суперсовременные, красивые и надежные вагоны. Именно такие могут через несколько лет появиться в петербургской подземке. Макет нового поезда метро показали на международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTransport 2019 в Северной столице.

Помимо оригинального дизайна, вагон оснащен по последнему слову техники. Одно из самых интересных решений – «умные» окна. Они смогут транслировать видео и изображения. Прозрачное стекло буквально превращается в экран.

Экраны с картой метро и место для подзарядки телефонов - это удобно! Фото: Олег ЗОЛОТО

Экраны с картой метро и место для подзарядки телефонов - это удобно!Фото: Олег ЗОЛОТО

Предлагают установить в вагоне и еще два типа экранов. Один из них будет похож на большой планшет с интерактивной картой метро. На сенсорной панели можно будет легко рассчитать время в пути от станции до станции, посмотреть узлы пересадок, ознакомиться со схемой подземки. Изменятся и наддверные табло – они тоже превратятся в экраны с бегущей строкой. Активных пользователей гаджетов не оставят равнодушными USB-розетки для подзарядки прямо в вагоне и Wi-Fi-модули.

В новом вагоне сделали "умные" окна, которые могут показывать видео. Фото: Олег ЗОЛОТО

В новом вагоне сделали "умные" окна, которые могут показывать видео.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, дверные проемы, которые в час пик просто разрываются от количества заходящих и выходящих в вагон пассажиров, предлагают сделать шире. А для маломобильных граждан и родителей с колясками поезда предусматривают специальные места.

Появится в вагоне и новая система вентиляции – сквозняков или жары не будет. И даже освещение сделает поездку на работу или домой приятнее: утром оно будет холодное, а вечером – теплее.

Внутри дизайн вагона имеет обтекаемую форму – без острых углов. Внешне им тоже можно только полюбоваться – светодиодные элементы на корпусе и светящаяся эмблема метрополитена на лобовом стекле. Усовершенствовали и кабину машиниста. Причем, с учетом пожеланий самого метрополитена.

Концепция нового вагона предлагает оригинальный дизайн. Фото: Олег ЗОЛОТО

Концепция нового вагона предлагает оригинальный дизайн.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Когда такие «умные» поезда могут спуститься в метро, пока неизвестно. Конкурс на обновление подвижного состава петербургский метрополитен планирует объявить в следующем году. И если его победителем станет «Трансмашхолдинг», то такие вагоны смогут ездить по будущей Красносельско - Калининской - коричневой линии.

Ввести ее планируют не раньше 2025 года. Для новой ветки потребуется около 170 новых вагонов. Производством модели «2020» планирует заняться ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод», который входит в состав АО «Трансмашхолдинг». Кстати, сегодня в Северной столице эксплуатируют более 350 вагонов, созданных компанией специально для петербургского метро.

Новый вагон красив не только снаружи, но и внутри. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый вагон красив не только снаружи, но и внутри.Фото: Олег ЗОЛОТО

А ЧТО ЕЩЕ?

Петербургский «Горэлектротранс» протестировал одну из своих новинок на форуме SmartTransport 2019. Это электробус «Тролза». Транспорт не томился в выставочном зале, а показал себя в работе – все дни Форума на нем смогут прокатиться его посетители и участники. Впрочем, петербуржцев этой моделью не сильно удивишь. Ведь у «Горэлектротранса» уже есть 125 электробусов, который работают на шести маршрутах в разных частях города.

Проводить тестирование новейших автобусов в городе вскоре сможет и «Пассажиравтотранс». Соглашение, которое позволит это сделать, предприятие подписало с производителями подвижного состава. Так, в планах уже в конце этого года запустить по улицам Северной столицы двухсекционный автобус ЛиАЗ-621367 на сжатом природном газе. Кроме того, Кроме того, Уфимский трамвайно-троллейбусный завод специально для испытаний в Петербурге создаст электробус с длительной зарядкой под маркой «Горожанин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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