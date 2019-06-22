Ливень в Петербурге затопил метро, торговые центры, больницу, жилые дома и улицы

Долгожданный дождь в пятницу, 21 июня, не только сбавил жару в Петербурге, но и принес настоящий потоп. Мощный ливень затопил не только улицы города, но и пробил крыши жилых домов, больницы, торговых центров. Вода не успевала уходить в канализацию и затопила даже станции метро. Горожанам пришлось спасаться от настоящего стихийного бедствия, прячась по домам.

Около десяти часов вечера прорвало крышу в ТК «Невский» на Дыбенко. Вода заливалась в здание торгового центра словно из перевернутого фонтана.

Вода фонтанирует из потолка в ТК "Невский".

Также сильно затопило Лиговский проспект. Больше всего воды стояло в небольшой нише под мостом на пересечении с Воздухоплавательной улицей. Водителям приходилось буквально плыть по новой реке, погружая автомобили чуть ли не до боковых зеркал.

Машины плывут по рекам-дорогам после ливня в Петербурге .

Плыть пришлось и автомобилям по Октябрьской набережной. Воды набралось буквально по колено. Пешеходы горестно вздыхали и мочили ноги в реках-дорогах, чтобы перейти на другую сторону улицы.

- Шли в Купчино, по середине голени в воде, не обойти. Реки вместо дорог, - жалуются петербуржцы.

Ливень затопил Фонтанку в Петербурге .

Также затопило Синопскую набережную, всю набережную Фонтанки, а в тоннеле под мостом Александра Невского и вовсе «утонула» машина.

Машина застряла в тоннеле под мостом Александра НевскогоФото: СОЦСЕТИ

Ливень затопил не только улицы, но еще «пробрался» и в здания. Например горожане вчера столпились у вестибюля станции «Площадь Восстания», потому что зайти в него можно было только на лодке.

Затопило вестибюль на "Площади Восстания".

Напрочь затопило KFC на Невском проспекте. Персонал, видимо, полночи выгребал из залов воду и просушивал технику. В комитете здравоохранения Санкт-Петербурга заявили, что дождь залил приемный покой Боткинской больницы. Всех пациентов перенаправляют в новый корпус, который находится на Пискаревском проспекте, а из старого пытаются убрать всю воду.

Разумеется и квартиры некоторых петербуржцев сильно пострадали. Во многих домах протекают крыши, вода с верхних этажей доходит до самых нижних.

- На улице Белы Куна в доме 15 корпус 2 во втором подъезде после дождя льет как из ведра... Квартиры на пятом этаже все залило, уже в квартире на втором начало капать с потолка... Жесть, - в ужасе рассказывают местные жители.

Ливень затопил жилой дом на Белы Куна.

Надо отметить, что сильный ливень прошелся вчера далеко не по всему городу. В основном затопило центр и юную часть. А вот на севере, например на проспекте Просвещения или в Озерках, как говорят местные, выпало всего пару капель.