«Рака мозга нет»: Валуев рассмеялся услышав о «своем» смертельном заболевании

В субботу, 22 июня, в ряде СМИ стала ходить новость о том, что у известного спортсмена и политика Николая Валуева рак мозга. Разумеется, это стало шоком для многих. Все ссылались на интервью каналу ТВ-центр, в котором экс-боксер рассказал о двух перенесенных операциях на головном мозге.

- Я ложился на операционный стол дважды, потому что в Германии не смогли доделать это до конца. Российский профессор, который делал вторую операцию, тоже не сумел полностью вычистить опухоль, так как там проходят важнейшие сосуды и он не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию, - рассказал Валуев.

В самом рассказе депутата Госдумы нет слов о раке. «Комсомольская правда»-Петербург решила позвонить политику лично и узнать о его здоровье.

- Напишите в «Комсомолке»: Никакого рака мозга нет, - громко рассмеялся в трубку Валуев. - Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак, - пояснил бывший чемпион по боксу.

К слову, акромегалия это заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза. При этой болезни действительно образуется опухоль, которую удаляют хирургическим путем, а после проводится лечение с помощью гормональных препаратов. По словам Николая Валуева, он действительно дважды ложился на операцию и сейчас здоров как бык.

- Раковые больные разве так гуляют как я, - спросил Николай Сергеевич на фоне шума веселой вечеринки.

Откуда же пошел слух про рак, не ясно. По всей видимости, кто-то не понял о какой опухоли идет речь и решил преувеличить. «Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают», смеясь объяснил появление страшной новости Валуев.

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