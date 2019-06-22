2019-06-22T20:16:22+03:00
Звезды

«Рака мозга нет»: Валуев рассмеялся услышав о «своем» смертельном заболевании

Депутат Государственной думы и бывший боксер-профессионал объяснил происхождение слухов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Валуев рассмеялся, услышав новость о том, что у него ракВалуев рассмеялся, услышав новость о том, что у него ракФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В субботу, 22 июня, в ряде СМИ стала ходить новость о том, что у известного спортсмена и политика Николая Валуева рак мозга. Разумеется, это стало шоком для многих. Все ссылались на интервью каналу ТВ-центр, в котором экс-боксер рассказал о двух перенесенных операциях на головном мозге.

- Я ложился на операционный стол дважды, потому что в Германии не смогли доделать это до конца. Российский профессор, который делал вторую операцию, тоже не сумел полностью вычистить опухоль, так как там проходят важнейшие сосуды и он не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию, - рассказал Валуев.

В самом рассказе депутата Госдумы нет слов о раке. «Комсомольская правда»-Петербург решила позвонить политику лично и узнать о его здоровье.

- Напишите в «Комсомолке»: Никакого рака мозга нет, - громко рассмеялся в трубку Валуев. - Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак, - пояснил бывший чемпион по боксу.

К слову, акромегалия это заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза. При этой болезни действительно образуется опухоль, которую удаляют хирургическим путем, а после проводится лечение с помощью гормональных препаратов. По словам Николая Валуева, он действительно дважды ложился на операцию и сейчас здоров как бык.

- Раковые больные разве так гуляют как я, - спросил Николай Сергеевич на фоне шума веселой вечеринки.

Откуда же пошел слух про рак, не ясно. По всей видимости, кто-то не понял о какой опухоли идет речь и решил преувеличить. «Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают», смеясь объяснил появление страшной новости Валуев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мне лазили в голову": Валуев из-за опухоли мозга каждый месяц проходит терапию

Николай Валуев несколько лет борется с опухолью головного мозга. Он перенес две операции, но так как болезнь не отступила, политик и бывший боксер-профессионал каждый год вынужден проходить лечение.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мигранты избили и ограбили двух школьниц во Всеволожском районе
Петербургского бизнесмена ограбил личный водитель на семь миллионов рублей
В Верхнем Суздальском озере за один день достали двух утопленников
В центре Петербурга обрушились строительные леса, три человека пострадали
В Кронштадте выловили отрезанную руку с часами
Мужчина в Ленобласти сбил лосиху, лосенок испуганно кричал в лесу
На Пискаревском кладбище возложили цветы к монументу Матери-Родины
Троицкий мост разведут на два дня для проведения праздника «Алые паруса»
Петербуржца жена выгнала из окна висеть на карнизе
Жара покинет Петербург в выходные
Жители и гости Петербурга смогут подняться на закрытую колоннаду Исаакиевского собора в «Неделю реставрации»
В Ленобласти обеспокоены исчезновением рыбы в Ладожском озере
На улице Маршала Казакова горит рынок «Юнона»
Выпускной в Нахимовском училище ограничит движение по Петроградской стороне
Из дырявой бочки в Охту вылились нефтепродукты
На пьяную мать, избившую и покусавшую двух маленьких детей, завели уголовное дело
Центр Петербурга встал в пробках из-за подготовки к «Алым парусам»
Пострадавших в аварии на КАД эвакуировали вертолетом
Чижик-Пыжик до середины октября спрячется за строительными лесами
Гроза после жары: МЧС предупреждает о сильном ветре и ливнях, которые обрушатся на Петербург
Петербуржцу, специально задавившему человека, дали 14 лет тюрьмы
В Петербурге вбирают эскиз памятника адмиралу Ушакову