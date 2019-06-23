2019-06-23T10:50:49+03:00
Общество

В Колпино пес по кличке Мачо спас от смерти новорожденную девочку

Малышку трех часов от роду оставили в кустах в городском сквере
Сергей ВОЛЧКОВ
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Джек-рассел-терьеры - собаки хоть и маленькие, но смелые и чуткие. Так что свою кличку Мачо полностью оправдывает. Фото: Wikipedia (JOLLY-DOGS-JACK-RUSSELL)Джек-рассел-терьеры - собаки хоть и маленькие, но смелые и чуткие. Так что свою кличку Мачо полностью оправдывает. Фото: Wikipedia (JOLLY-DOGS-JACK-RUSSELL)
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Невероятная история произошла на днях в городе Колпино в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Пожилой мужчина, прогуливаясь с собакой в сквере Коммуны, нашел в кустах новорожденную девочку. Как позже определили врачи, малышка на тот момент было всего два-три часа.

Как рассказали «Комсомолке» в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, своими спасением ребенок обязан даже не столько самому мужчине, сколько его собаке – маленькому, но очень смышленому джек-рассел-терьеру по кличке Мачо.

- Во время прогулки пес стал тянуть хозяина к кустам в безлюдной части сквера, - уточнили в ведомстве. – Когда мужчина подошел ближе, он обнаружил там маленький сверток, в котором лежала девочка.

О своей находке хозяин Мачо тут же сообщил сотрудникам «Росгвардии» - благо, мимо, по Советскому бульвару, как раз проходил патруль. Те, в свою очередь, вызвали «Скорую».

Сейчас девочка находится в детской городской больнице № 17. По словам месяцев, ребенок недоношен, к тому же в первое время он испытывал кислородное голодание. Но прогноз благоприятный – малышка активно борется за жизнь.

Тем временем в отношении горе-мамаши, которая оставила дочь умирать в парке, возбудили уголовное дело. Женщину ищут правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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