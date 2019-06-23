Алые паруса - 2019 в Санкт-Петербурге: прямая онлайн-трансляция

Сегодня, 23 июня 2019 года, в Санкт-Петербурге пройдет грандиозный праздник выпускников «Алые паруса». Событие станет отправной точкой во взрослую жизнь тридцати тысяч мальчишек и девчонок. Для вчерашних школьников подготовили концерт, который пройдет на Дворцовой площади. Начнется он в 22.00, а вести его будут, уже традиционно, Иван Ургант и Даша Александрова. Среди хэдлайнеров – популярные российские артисты. На сцене выступят #2МАШИ, Владимир Пресняков, группа «Марсель», Сергей Лазарев, Полина Гагарина и другие звезды.

Кульминацией праздника будет пиротехническое шоу в акватории Невы. В 00.40 уже 24 июня в пролете Троицкого моста появится знаменитый бриг с самыми алыми на свете парусами. Время выбрано не случайно - это самый темный час летней белой ночи. Опытные зрители говорят, что занимать места лучше заранее. Яркое событие давно стало одним из символов города. Увидеть корабль своими глазами приезжают сотни тысяч туристов. В это же время начнется салют в честь праздника «Алые паруса» 2019.

2019 год для «Алых парусов» особенный. Его отмечают в юбилейный, 15 раз. Поэтому организаторы до последнего будут держать интригу и обо всех сюрпризах не рассказывать. Обо всем интересно с праздника «Алые паруса» мы будем рассказывать вам в нашей прямой трансляции. Она начнется за 30 минут до последнего звонка, который прозвенит для петербургских выпускников в 22.00.