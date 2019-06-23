После аномальной жары в Петербурге резко похолодает: синоптик рассказал о погоде в последнюю неделю июня

Последние два месяца в Петербурге царит аномальное лето: кажется, такой жары город не знал никогда. Да, собственно, именно так и было: в этом году, например, синоптики зарегистрировали самый жаркий июньский день в истории Северной столицы – плюс 30,8 градуса, абсолютный температурный рекорд. Устали от палящего солнца? Не беспокойтесь – уже через несколько дней к нам вернется обыкновенное петербургское лето с дождями и тучами. Замерзнуть – не замерзнем, но и позагорать вдоволь вплоть до начала июля вряд ли удастся.

Циклон ушел – да здравствует циклон!

До среды в Северной столице и Ленинградской области сохранятся жара и сушь. Днем температура воздуха будет колебаться в районе плюс 20 – плюс 22 градусов, местами возможна переменная облачность, дожди.

- Со среды ситуация кардинально изменится, - рассказывает доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. – Теплый циклон, который и принес к нам летнюю погоду, окончательно сойдет, и на смену ему двинется холодный воздух с северо-запада.

Зонтик дома лучше не забывать. Хорошо еще, что штормов и гроз пока не обещают.Фото: Олег ЗОЛОТО

Это, отмечает Валерий Николаевич, означает в первую очередь понижением температуры – и не постепенное, а резкое, на четыре-шесть градусов сразу.

- В среду вечером в Петербурге начнет постепенно холодать, - продолжает эксперт. – Минимальную дневную температуру стоит ждать в четверг и пятницу – до 16-17 градусов тепла.

Отдых на природе лучше отложить

А вот ночная температура, наоборот, изменится мало – как была она от плюс 11 до плюс 13, так и останется. Связано это, отмечает Малинин, с облачностью: до конца недели над городом будут висеть тяжелые дождевые облака. Они создадут как бы заслон на пути теплого воздуха, и из-за этого в ночные часы он будет медленнее остывать.

Еще одно неприятное явление - практически сплошная облачность. Впрочем, благодаря ей будет не так холодно ночами.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме похолодания и практически сплошно облачности вторая половина недели «обрадует» жителей и гостей города дождями и порывистым ветром. Благо, штормовых явлений наподобие недавней пятничной грозы, когда ливень затопил вестибюли метро и торговые центры, ожидать не приходится. «90 %, что ничего такого не будет» - уверен Малинин.

Те же условия сохранятся и на выходных: дождливо, пасмурно, ветрено – одним словом, крайне неприятно. Так что если вы планировали отметить конец июня выездом на природу – лучше найдите себе другое развлечение.

Впрочем, все это продлится недолго. Уже с 1 июля новый циклон уйдет, и в Петербург вернется лето - синоптики прогнозируют до 22 градусов тепла, солнце и никаких осадков.