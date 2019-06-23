Капитан петербургского «Зенита» высказался об уходе из команды

Без пяти минут легенда отечественного футбола капитан петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал большое интервью для официального сайта клуба. Львиная доля вопросов оказалась посвящена будущей карьере спортсмена – в частности, Ивановича спросили, задумывается ли он о том, чтобы ее завершить.

- В моем возрасте тяжело что-то загадывать, - откровенно признался спортсмен. - Даже когда я был молодым и имел возможность планировать, никогда не говорил, что остаюсь где-то надолго. И сейчас, когда мне уже 35, думаю, что надо в первую очередь каждый день мотивировать себя и доказывать всё на поле. У нас впереди много матчей, много сложностей. А думать про другие вещи и нельзя, и невозможно.

В свои 35 лет Иванович считается одним из самых опытных, техничных и результативных российских футболистов. Фото: футбольный клуб "Зенит"

Отметим, что вокруг Ивановича в последний год ходило много слухов, связанных с его переходом в другую команду. В числе возможных клубов-кандидатов называли даже легендарную «Барселону», которой как раз в тот момент нужен был опытный центральный защитник.

Впрочем, сам капитан «Зенита» слухи комментировать отказался:

- Мне 35 лет, так что забивать себе голову такими вещами было бы просто несерьезно, - отметил он. - Самый важный отрезок карьеры я провел в «Челси», и выйти обратно на такой же уровень уже невозможно. Но на самом деле, повторюсь, я не люблю обсуждать все это. Поэтому могу сказать, что я доволен и счастлив в «Зените» и в новом сезоне буду отдавать за команду всего себя.

После блистательного завершения сезона Иванович получал автоматическое продление контракта с "Зенитом". Фото: футбольный клуб "Зенит"

Напомним: после недавнего блистательного сезона "Зенит" продлил контракт с Ивановичем автоматически. Уже осенью команда вернется в Лигу Чемпионов.