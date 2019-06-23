2019-06-23T18:24:47+03:00
Спорт

Капитан петербургского «Зенита» высказался об уходе из команды

По словам Бранислава Ивановича, он не хочет что-либо загадывать
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам Ивановича, в "Зените" он доволен и счастлив. Фото: футбольный клуб "Зенит"По словам Ивановича, в "Зените" он доволен и счастлив. Фото: футбольный клуб "Зенит"
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Без пяти минут легенда отечественного футбола капитан петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал большое интервью для официального сайта клуба. Львиная доля вопросов оказалась посвящена будущей карьере спортсмена – в частности, Ивановича спросили, задумывается ли он о том, чтобы ее завершить.

- В моем возрасте тяжело что-то загадывать, - откровенно признался спортсмен. - Даже когда я был молодым и имел возможность планировать, никогда не говорил, что остаюсь где-то надолго. И сейчас, когда мне уже 35, думаю, что надо в первую очередь каждый день мотивировать себя и доказывать всё на поле. У нас впереди много матчей, много сложностей. А думать про другие вещи и нельзя, и невозможно.

В свои 35 лет Иванович считается одним из самых опытных, техничных и результативных российских футболистов. Фото: футбольный клуб "Зенит"

В свои 35 лет Иванович считается одним из самых опытных, техничных и результативных российских футболистов. Фото: футбольный клуб "Зенит"

Отметим, что вокруг Ивановича в последний год ходило много слухов, связанных с его переходом в другую команду. В числе возможных клубов-кандидатов называли даже легендарную «Барселону», которой как раз в тот момент нужен был опытный центральный защитник.

Впрочем, сам капитан «Зенита» слухи комментировать отказался:

- Мне 35 лет, так что забивать себе голову такими вещами было бы просто несерьезно, - отметил он. - Самый важный отрезок карьеры я провел в «Челси», и выйти обратно на такой же уровень уже невозможно. Но на самом деле, повторюсь, я не люблю обсуждать все это. Поэтому могу сказать, что я доволен и счастлив в «Зените» и в новом сезоне буду отдавать за команду всего себя.

После блистательного завершения сезона Иванович получал автоматическое продление контракта с "Зенитом". Фото: футбольный клуб "Зенит"

После блистательного завершения сезона Иванович получал автоматическое продление контракта с "Зенитом". Фото: футбольный клуб "Зенит"

Напомним: после недавнего блистательного сезона "Зенит" продлил контракт с Ивановичем автоматически. Уже осенью команда вернется в Лигу Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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