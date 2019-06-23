2019-06-23T22:45:01+03:00
Общество

Салют на Алые паруса в Санкт-Петербурге 2019: Прямая онлайн-трансляция свето-пиротехнического шоу на Неве и прохода бригантины

24 июня 2019 года в 00.40 на Неве появится корабль с алыми парусами и начнется салют, смотрите прямую видеотрансляцию
Олег ЗОЛОТОСтепан СТЕПАНОВ
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Салют на Алые паруса в Санкт-Петербурге 2019 года начнется в 00.40 24 июня.Салют на Алые паруса в Санкт-Петербурге 2019 года начнется в 00.40 24 июня.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербург встречает «Алые паруса 2019». С 22.00 23 июня выпускники отмечают окончание школы, но самое сказочное у них впереди. В 00.40 24 июня в честь «Алых парусов» в Санкт-Петербурге 2019 начнется салют и водно-пиротехническое шоу и, конечно, проход брига «Россия» под алыми парусами по акватории Невы. Он, кстати, принимает участие в празднике впервые!

- Корабль специально адаптировали к условиям капризной петербургской погоды, а внешний вид корабля привели в соответствие с галиотом из повести Александра Грина, - рассказали организаторы. - На палубе были смонтированы специальные прожекторы, которые будут подсвечивать 18 алых парусов общей площадью 900 квадратных метров.

А что же салют? Он в этом году, говорят, будет краше, чем обычно. Анонсировано 50 тысяч залпов. А продлится он 22 минуты!

Алые паруса - 2019: видеотрансляция.Главный праздник выпускников - Алые паруса - в эти минуты в прямом эфире. Не пропустите уникальное свето-пиротехническое шоу на Неве!

Увидеть салют на «Алые паруса» можно и в нашей трансляции. Она начнется в 00.30 - мы поделимся с вами самыми яркими моментами шоу!

Салют на Алые паруса 2019 в Санкт-Петербурге: прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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