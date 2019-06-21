В Петербурге овчарка по кличке Волк помогла раскрыть преступление, унюхав мошенника, замуровавшегося в стене

Если герой австрийского сериала «Рекс» ловил обычных актеров, то петербургские «мохнатые сыщики» задерживают настоящих преступников. В День кинологических подразделений МВД России, 21 июня, «Комсомолка» узнала, как раскрывают убийства и охраняют нашу жизнь сотрудники Центра кинологической службы ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе со своими четвероногими помощниками.

КАК СОБАК УЧАТ ЛОВИТЬ ПРЕСТУПНИКОВ?

- Он не питомец, а мой напарник, - поправила нас кинолог Мария Копцева. - Вместе с Волком-Меркурием мы уже два года. И я знаю, что могу на него положиться в любой ситуации. Он даже живет вместе со мной, чтобы наши тренировки были не только на работе, но и дома. Это важно, чтобы нюх не сбился (смеется).

Волк-Меркурий опытный пес, который по следу вычислит любого преступникаФото: Олег ЗОЛОТО

Волк, несмотря на свою грозную кличку, отличается дружелюбным нравом и игривым характером. Но стоит немецкой овчарке получить команду от своего хозяина-кинолога, тут же превращается в настоящего профессионала. Четвероногий сыщик специализируется на розыскной работе. Вместе с Марией пес может выследить сбежавшего преступника, отыскать улики, которые оставил беглец, или найти пропавшего ребенка.

Вместе с Меркурием Мария ловит мошенников и ищет улики на местах преступленияФото: Олег ЗОЛОТО

- Наши собаки подразделяются на три типа: поисковики, как мой Волк, «взрывные собаки», которые ищут взрывчатые вещества, и специалисты по наркотикам, которые могут отыскать любые запрещенные вещества, где бы они не были спрятаны, - рассказывает наша собеседница и гладит Волка за ухом. - Но есть такой обидный стереотип, что кинологи якобы кормят собак взрывчаткой, чтобы они могли ее отыскать. Это все, конечно, неправда. Собак тренируют по-другому. Первый способ - это еда. Собака во время тренировки правильно прошла по следу или нашла улику, которая была спрятана. Пес получает вкусняшку.

Мария находит пропавших детей в первые суткиФото: Олег ЗОЛОТО

- Но на еде далеко не уедешь, - разводит руками кинолог. - Главное - это игра. Мохнатый напарник выполнил все правильно. Тогда хозяин с ним резвится, играет. Ведь если все будут поощрять едой, то сытый пес не будет работать. А когда тебя хвалят за что-то, это любят все. И собаки не исключение.

Для розыскных собак на тренировках делают тропу, по которой сбежал преступник с вещами этого человека. «Взрывных» собак учат отличать все виды «взрывчатки», также обучают и специалистов по наркотикам. Как только появляется новый вид дурманящих веществ, с их запахами сразу же знакомят собак.

Бельгийская овчарка может найти даже хорошо спрятанную бомбуФото: Олег ЗОЛОТО

ВЫЧИСЛИТ УБИЙЦУ ПО ТАПКУ

О работе в кинологической службе Мария грезила с восемнадцати, но начала с дежурной части в Выборгском районе Петербурга. Только через пятнадцать лет все же решила исполнить мечту.

- Мысль пойти в кинологию меня не покидала с первых дней, - смеется Мария. - Всегда хотелось романтики: работать с собакой, верным другом, напарником. Это же мечта - ты и твой личный Мухтар.

Меркурий любит свою хозяйкуФото: Олег ЗОЛОТО

Даже если подозреваемый долго планировал свое преступление, продумывал пути отхода и смотрел за тем, чтобы не попасть в поле зрения видеокамер, уйти от Волка ему все равно не удастся.

Кинологи тренируют своих собак ежедневноФото: Олег ЗОЛОТО

- Был случай: подозреваемый в убийстве сбежал с места преступления, - вспоминает кинолог. - Мы с Меркурием пошли по следу, и он вывел меня к окровавленному тапку. Но тапок был женский, а подозреваемый - мужчина. Была, конечно, заминка. Но потом, когда преступника поймали, он признался, что сбежал в женских тапках. Надел первое, что ему попалось. Это к тому, что надо доверять своему напарнику. Но без кинолога, конечно, служебный пес беспомощен. Именно кинолог его направляет, смотрит за тем, чтобы собака не сбилась со следа. И всему его обучает. Например, мой пес раньше боялся темноты. Поэтому мы с ним вместе преодолевали этот страх. Ходили в темные подвалы. В одном из них, кстати, как-то нашли орудие преступления - чехол от ножа, который пытался спрятать подозреваемый.

Для кинологов служебные собаки - напарникиФото: Олег ЗОЛОТО

Но самое главное для поисковых собак - это поиск пропавших людей, а не преступников. И главные среди них - дети.

- Тут самая большая проблема - это реакция родителей, - поясняет Мария Копцева. - В поисках пропавших детей мама сначала начинает нервничать, сама искать, обзванивать друзей и знакомых, и только в полночь или глубокой ночью родители обращаются в полицию. Прошло уже около двенадцати часов. Очень сложно искать в таких условиях. В поисках помогают такие вещи, как последняя точка, где видели ребенка. Вот был случай у нас - пропал школьник. Как сквозь землю провалился. Мы проследили его путь, узнали, что он был у друга, потом уехал от него. Пошли по следу, нашли его в школе. Он прятался под лестницей - не хотел идти домой.

Собак готовят преодолевать любые препятствияФото: Олег ЗОЛОТО

Главное оружие «мохнатого полицейского» - это не зрение, а нюх. Питомец может учуять взрывчатку и вычислить террориста. Так работают «взрывные» служебные собаки. Такая у кинолога Ростислава Смирнова. Бельгийскую овчарку зовут Чигира.

- Мы проверяем все места перед праздниками, шоу, перед всеми городскими мероприятиями, - рассказывает Ростислав, - осматриваем всю местность: стадион, городскую площадь, арену. Если кто-то попытается заминировать, то мы обязательно найдем взрывчатые вещества еще до начала мероприятия. Выезжаем на все случаи, когда сообщают о минировании. К счастью, почти всегда это ложные вызовы.

Служебные собаки хоть и выглядят грозно, отличаются игривым нравомФото: Олег ЗОЛОТО

Ростислав выезжал, в том числе на место происшествия в метро после взрыва. Вместе со служебной собакой он обследовал местность на случай, если террористы заложили еще одну бомбу.

Мирным горожанам боятся служебных собак не стоитФото: Олег ЗОЛОТО

ОФИЦИАЛЬНО

- Главное в нашей профессии - любить свою работу, - поясняет врио начальника ЦКС ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти подполковник полиции Роман Лебедев. - Кинологи вместе с «мохнатыми напарниками» в первую очередь защищают людей. От террористов, наркодельцов и других опасных преступников. И самое важное для нас - видеть, что ты действительно кому-то помог.

На вызов только вместеФото: Олег ЗОЛОТО

За выполненное задание - вкусняшкуФото: Олег ЗОЛОТО

Кинологической службе МВД России исполняется 110 лет. "Комсомолка" поздравляет сотрудников с их профессиональным праздником.

Подготовлено при содействии пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Читайте также:

Легавые, что ведут по следу: кинологической службе МВД России исполняется 110 лет

21 июня 1909 года в нашей стране впервые был создан "Российской империи питомник полицейских собак". Больше века четвероногие наряду с людьми защищают покой граждан, помогают в поисках преступников и без вести пропавших (подробности)