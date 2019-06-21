2019-06-21T15:35:50+03:00
Происшествия

В Петербурге пьяная мать избила и искусала двух маленьких сыновей за то, что они «слишком много ели»

Делом уже заинтересовались социальные службы и правоохранительные органы
Петр КИБЕР
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В Петербурге мать избила и искусала двух маленьких детей.В Петербурге мать избила и искусала двух маленьких детей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Шокирующий по своей жестокости случай произошел в Санкт-Петербурге. В одну из больниц города доставили двух сильно избитых мальчиков. У малышей, которым на вид около трех лет, множественные синяки по всему телу, а также клоками вырваны волосы. При этом у детей, которых в клинику привел отец, была еще и очень высокая температура - под 40 градусов. Ребятишек срочно госпитализировали, а делом заинтересовались социальные службы.

- Сейчас мы проверяем информацию. С детьми работают наши сотрудники, - заявили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе детского омбудсмена Светланы Агапитовой.

Как рассказал «Комсомолке» один из сотрудников больницы, мать, которая жестоко избила малышей, была в этот момент сильно пьяна. Об этом говорят сами дети. Чем они так рассердили родительницу - точно неизвестно, но по словам самих малышей, мама их побила и покусала из-за того, что они слишком много ели.

Заинтересовались инцидентом и в Следственном комитете.

- По факту размещения 21 июня 2019 года в ряде СМИ информации о госпитализации в одну из больниц города двоих малолетних мальчиков с подозрением на ротавирус, а также с побоями на лице и теле организована доследственная проверка, - сообщает Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

В настоящее время дети находятся в больничной палате, а социальные службы и правоохранительные органы проверяют обстоятельства этой дикой истории. Если все подтвердится, то кроме лишения родительских прав женщине грозит и уголовное наказание. На многие вопросы придется ответить и отцу мальчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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